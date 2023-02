FC Knokke en Jamal Aabbou laten topvijfplaats liggen na knotsgekke puntendeling tegen Visé

“Onze start was niet scherp genoeg, zodat we Visé te veel speelruimte gaven en het met vertrouwen de bal rond speelde op onze speelhelft”, laat Jamal Aabbou weten. “Zo kwamen de bezoekers na twintig minuten op voorsprong. We beseften dat het beter moest en in de kleedkamer staken we de koppen bij elkaar. Na de pauze kwamen we een pak energieker voor de dag. Samen met Geoffrey Ghesquière en Yani Van Den Bossche maakte ik een invalbeurt en zochten we actief naar de gelijkmaker. Brendan Schoonbaert was er al eens dichtbij, maar kopte even later dan toch de verdiende 1-1 op het bord. In blessuretijd wist ik aan de eerste paal een voorzet van Yani in doel te glijden. De ontlading was erg groot, maar we lieten ons in de slotminuut nog de kaas van het brood eten. Op een laatste lange bal verloren we twee duels op rij en schoot Omolo in de kluts alsnog de gelijkmaker op het bord. Zuur, want met twee puntendelingen op rij laten we de kans liggen om de top vijf binnen te duiken.”