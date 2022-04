FC Kluisbergen van de kelder van het klassement naar eindronde voor promotie: “Voor tweede niet klaar!”

Betere coëfficiënt

“En we winnen de derde periode”, glundert sportief verantwoordelijke Maarten Spileers die vorige week aan het cijferen ging. “Ik had ergens verwacht dat de leiders Bevere en Wortegem de punten gingen delen. Want ik heb niet de indruk dat die ploegen naar tweede willen. Dankzij de 1-2-winst in Zingem is onze coëfficiënt in de derde periode beter dan die van Wortegem. We kwamen nochtans op achterstand. Ik dacht al dat ons seizoen voorbij was. Ook omdat we in onze laatste wedstrijd geen beroep konden doen op Gregory Lino-Fereira, Arne Vandenbogaerde en Glenn Vandenbroucke. Via onze jonge mannen Arnaud Depraetere en Ziggy Dhondt zetten we in de tweede helft de scheve situatie recht. En krijgt het seizoen een verlengstuk.”