FC Katelijne-bestuursleden Claude Pluym en Thierry Liekens redden VK Heindonk: “We gaan voor opleidingsclub met stevige lokale verankering"

Goed nieuws voor zij die de club genegen zijn en houden van een stevige portie, lokale voetbalgeschiedenis: vierdeprovincialer VK Heindonk is gered. Medio december stuurde het vierkoppige bestuur een communicatie naar zijn leden met de boodschap dat er een overnemer van de club werd gezocht. Bood die zich niet aan voor 31 januari? Dan gingen de boeken onherroepelijk neer. Heindonk werd daarop even gelinkt aan de buren van Sporting Tisselt waarmee het al een samenwerking heeft lopen op het vlak van de jeugdwerking en ook Willebroekse-voorzitter Willy Neefs liet vorige week nog verstaan open te staan voor een gesprek. Maar zover kwam het dus niet, want FC Katelijne-bestuursleden Claude Pluym en Thierry Liekens maakten meteen concreet werk van Operatie Redding. Van een verrassende wending gesproken.

Wereldkampioen

“Mijn band met Heindonk is heel beperkt en tegelijkertijd heel groot”, zegt Claude Pluym. “Ik ben een Mechelaar die in Onze-Lieve-Vrouw-Waver woont dus op geografisch vlak is er niets wat mij aan de club bindt. Maar zo’n twintig jaar geleden was ik er wel twee jaar hoofdtrainer van het eerste elftal. Vraag me niet welke sportieve resultaten ik toen boekte, maar die periode is me wel enorm bijgebleven. Of toch een resultaat. We wonnen de derby op het veld van Blaasveld en het leek alsof we wereldkampioen waren.” (lacht)

“Maar nooit eerder en nergens anders zag ik zo’n vriendschap en maakte ik zo’n goede sfeer mee. Toen ik in december het nieuws vernam over Heindonk, contacteerde ik meteen voorzitter Johan Steenackers. Hij was trouwens mijn afgevaardigde indertijd. Je kan het vanop afstand erg vinden dat een club dreigt te verdwijnen of je kan actie ondernemen om ervoor te zorgen dat het niet zover komt. Ik koos voor het laatste. We hielden dus contact en het komt er nu op neer dat ik er samen met Thierry Liekens een nieuwe structuur zal uittekenen.”

Uitbouw

“Daarmee doe ik helemaal geen afbreuk aan het werk van het vorige bestuur, want die mensen hebben ontzettend hard gewerkt. Maar net omdat ze met een beperkt aantal werknemers, bijna op automatische piloot, alle taken op zich namen, ging er minder aandacht naar de uitbouw. En daar hoop ik nu verandering in te brengen."

“Dat is niet makkelijk, want in normale omstandigheden zou ik na een training of een wedstrijd een presentatie geven en mijn plannen uitleggen. Maar nu moet ik iedereen individueel contacteren en dat is tijdrovend. Zo bel ik ook dagelijks een speler of drie van de huidige A-kern om hen alles uit te leggen en stel ik hen de vraag of ze mee willen stappen in het verhaal. Maar ik engageer me hier graag voor. Als je me vraagt om dit project te omschrijven dan zie ik Heindonk in de toekomst als een opleidingsclub met een stevige lokale verankering. Deze club werd altijd vertegenwoordigd door groepen vrienden en dat moet zo blijven.”

Motivator

“Zodra alles op punt staat, volg ik alles nog wel op, maar dan meer in de rol van motivator en inspirator. Men mag dus niet van mij verwachten dat ik de club ga leiden. Om alle posities in te vullen, reken ik op de gemeenschap in en rond Heindonk zelf. Er zijn al heel wat jonge mensen van hier die zich willen inzetten voor de club als jeugdtrainer of in het bestuur dus op dat vlak ziet het er heel goed uit. De jeugdwerking moet ook onze eerste bekommernis zijn. In dat opzicht ga ik ook zeker het gesprek nog aan met de mensen van Sporting Tisselt. Die samenwerking loopt goed en daar moeten we op blijven inzetten.

“FC Katelijne? Daar kan ik iedereen geruststellen. Wat mij betreft blijf ik daar gewoon in mijn rol als manager. Deze opdrachten staan los van elkaar.”

Geen fusieplannen

“Of ik ook met bestuursleden van andere clubs ga praten? Als je daarmee doelt op fusieplannen, dan zijn die zeker mijn intentie niet. Als je een lokale jeugdwerking kan neerzetten met een omkadering van eigen mensen én een eerste elftal waarin jongens uit de omgeving hun kans krijgen, heeft Heindonk op zich ook voldoende overlenvingskansen.”

Op tijd

Huidig VK Heindonk-voorzitter bracht zondagnamiddag alle leden op de hoogte van de evolutie en reageert tevreden. “We hopen dat de club op deze manier nog een toekomst heeft”, zegt hij. “Het plan is mooi en ik zal het op alle mogelijke manieren proberen te ondersteunen. De voorbereiding althans, want ik blijf bij mijn beslissing om zelf geen functie meer op te nemen in het nieuwe bestuur. Er ligt nog heel veel werk op de plank, maar het voordeel is dat de beslissing ruim op tijd gevallen is.”

Geïnteresseerden mogen zich ook nog altijd melden bij Claude Pluym: claude.pluym@gmail.com