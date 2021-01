FC Gullegem vond met Peter Devos een opvolger voor Allan Deschodt: “Ervaring van Devos gaf de doorslag”

“Nadat Allan Deschodt ons vorige week woensdagavond op de hoogte bracht van zijn vertrek, gingen we meteen op zoek naar een nieuwe kandidaat”, aldus Filip Hostyn. “We nodigden afgelopen weekend drie kandidaten uit. Ook al lag het niveau van de kandidaten dicht bij elkaar, toch had Peter Devos een streepje voor. Vooral dan omdat hij het meest ervaring had in tweede nationale. Hij kent de klappen van de zweep. Dat gaf finaal de doorslag. We hadden tijdens ons gesprek met Devos ook het gevoel dat hij wil meedenken met de club. Devos beseft dat Gullegem geen Winkel Sport, Mandel United of Knokke is. We zochten geen zwever, maar iemand die zijn twee voeten op de grond kan houden en wil werken voor zijn brood. Iets wat we belangrijk vinden bij Gullegem”, vervolgt de sportief manager wiens club snel anticipeerde op het vertrek van Allan Deschodt.

Werk aan de winkel

“We vonden het met het oog op de contractbesprekingen met de spelers, die vanavond van start gaan, belangrijk dat we een nieuwe trainer konden voorstellen. We beseffen dat die trainer belangrijk kan zijn in de beslissing die de spelers straks zullen nemen. Op vandaag heb ik niet het gevoel dat er op Erwin Seignez (FC Gullegem), Jamie Tuyttens (SV Anzegem) en Thomas Coopman (SC Wielsbeke) na nog veel spelers onze club zullen verlaten. De komende dagen zal veel duidelijk worden. Er is nog werk aan de winkel om een ploeg in elkaar te puzzelen die komend seizoen probleemloos kan meedraaien in tweede nationale. Dat moet de ambitie zijn.”

Thuisreputatie

“Het klopt dat de ervaring van Peter de doorslag heeft gegeven bij de keuze van onze nieuwe trainer”, pikt voorzitter Jan Hanssens in. “Echter, ook het feit dat Peter die in Hulste woont, een streekjongen is. Tijdens vorige onderhandelingen stelde ik vast dat geen enkele trainer problemen heeft met afstand. Maar na een jaar of op termijn speelt dat plotseling wel een rol”, alludeert Hanssens op het vertrek van Deschodt (die met Diksmuide voor een club dichter bij zijn huis koos, red.). “De factor afstand zal bij Devos alvast geen rol spelen. We rekenen erop dat Devos onze club een goede thuisreputatie bezorgt en de ploeg zo nu en dan eens doet stunten. We verwachten van Peter Devos geen titel, noch een top-3 plaats. Maar evenmin willen we komend seizoen een mal figuur slaan. In die optiek gaan we ons ook versterken. We willen een ervaren ruggengraat.”