FC Gullegem thuis zwaar onderuit tegen Sparta Petegem: “Voor de rust waren we de betere ploeg, toch zeker het eerste half uur”

Lotto Volley League Sander Depovere (Knack Roeselare): “Stunten in de Champions League is altijd beter dan een krachttoer neerzetten in de CEV Cup”

Sander Depovere verdient een dubbele proficiat. Hij pakte met Knack Roeselare drie belangrijke punten in het volleybalzaaltje van Volley Haasrode-Leuven. En hij mocht dat vieren met een klein verjaardagsfeestje. Het werd zaterdag niet alleen een ‘battle of the attackers’ met good-old Hendrik Tuerlinckx - jarenlang sterkhouder bij de West-Vlaamse ploeg - tegenover Pablo Kukartsev. Ook de middenspelers van de Leuvense ploeg bepaalden mee het wedstrijdbeeld.

