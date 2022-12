FC Gullegem speelt thuis tegen Jong Essevee met eerst feestelijke opening nieuwe inkom, kerstmarkt en gratis toegang: “Het is feest en het winnend afsluiten is het doel”

Voetbal tweede nationale AMet een feestelijke opening van de nieuwe inkom van het SupraBazar-stadion en een gezellige kerstmarkt is het vandaag een hoogdag voor FC Gullegem. Met de komst van het jong SV Zulte Waregem B staat vanavond de laatste thuiswedstrijd van het jaar op de kalender. De toegang is gratis. Een overwinning zou voor het team van trainer Jordi Lemiengre de kers op de taart moeten worden.

FC Gullegem is weggezakt naar de voorlaatste plaats. “Iedereen is er wel mee bezig, maar onrust is er niet”, zegt de ervaren middenvelder Viktor Notebaert. “We werken hard om uit die positie te geraken. Hopelijk zit het nu eens mee. Heel wat kantelmomenten draaiden al in ons nadeel uit en hopelijk draait het nu anders uit.”

“Het is feest op de Poezelhoek en de match tegen Zulte Waregem B winnend afsluiten, is het doel. We spelen op zaterdagavond en dat zorgt altijd voor iets extra.” De ex-speler van KV Kortrijk is net zoals heel veel mensen onder de indruk van de heel mooie inkom. “Het resultaat van een heel mooie samenwerking tussen de sponsors en de club”, benadrukt Notebaert.

T2 tegen zoon Andres

Assistent-trainer Glenn Labie neemt het vanavond tegen zijn zoon Andres, centrale verdediger bij Jong Essevee. “Dat leeft wel in de groep, we zijn er de hele week mee bezig en willen Glenn een overwinning tegen zijn zoon bezorgen”, vertelt Viktor Notebaert. “Aan motivatie zal het alvast niet ontbreken.”

“We gaan volop voor de overwinning. Er zit veel muziek in de ploeg van onze komende tegenstander. Met onze ervaring moeten we zorgen voor weerwerk. Voor de winterstop hebben we nog twee wedstrijden om het allemaal recht te zetten. Volgende week op KVK Westhoek wacht er ons ook een mooie affiche.” Jorn Braekeveld is geelgeschorst.

De nieuwe inkom kwam er dankzij de medewerking van talrijke sponsors en ook een eigen financiële inbreng van de club. De nieuwe inkom op de Poezelhoek werd voor de thuismatch tegen FC Merelbeke voor het eerst volledig in gebruik genomen. De nieuwbouw biedt heel wat comfort.

Vanaf 17 uur is er een kerstmarkt. “Met heel wat kraampjes voor een natje en een droogje”, zegt voorzitter Jan Hanssens. “Het ideale moment om samen met de vrienden de laatste wedstrijden van onze jeugdploegen te volgen en aansluitend de wedstrijd van onze eerste ploeg.”

