FC Destelbergen klopt Sleidinge in Croky Cup met 3-0 en ontvangt tweedenationaler KFC Merelbeke in tweede ronde

Na de met 2-3-verloren oefenpartij tegen SK Berlare moest FC Destelbergen zondag al meteen officieel aan de bak tegen FC St-Joris Sleidinge, dat afgelopen zomer degradeerde uit eerste provinciale en komend seizoen reeksgenoot wordt van FCD. Een strafschop van Victor Daems, een eigen doelpunt van bezoeker Hertschap en een individuele actie van Nash El Yazidi leverden de thuisploeg een 3-0-overwinning op.

“Ik ben zeer tevreden over onze wedstrijd, maar wil er tegelijk nog geen conclusies aan vastknopen”, relativeert coach Chris Janssens. “Onze voorbereiding moet nog goed en wel beginnen. Tijdens de eerste trainingsweek ontbraken nog zeven of acht spelers die in aanmerking komen om titularis te zijn en zondag vulden we de kern aan met twee spelers van Destelbergen B. De jongens die in actie kwamen, toonden dat ze zeker in de ploeg kunnen staan.”

Mooie affiche

Dankzij de zege verzekerde Destelbergen zich van de tweede ronde in de Croky Cup. Daarin speelt FCD zondag op eigen veld een streekderby met FC Merelbeke, dat vorig seizoen nog zevende werd in tweede nationale A. “Het is niet eenvoudig om wedstrijden tegen ploegen van dat kaliber vast te leggen”, weet Janssens. “Nu krijgen we als club een hele mooie affiche in de beker, waarin we niets te verliezen hebben en vooral moeten genieten.”

“Ik ken Merelbeke nog van vorig jaar toen ik trainer was in Lokeren. Dat was een hele sterke ploeg die een prachtig seizoen beleefde en een hele goeie coach heeft. Bij ons keren al enkele afwezigen terug, maar zij zullen fysiek nog niet op niveau zijn. We moeten onze borst nat maken en vooral proberen om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Dan zien we wel waar we uitkomen.”

Zwaardere competitie

Destelbergen bereidt komend seizoen voor om bovenaan mee te draaien. “Dat is elk jaar de ambitie, maar het wordt komend seizoen moeilijker. We willen genieten van onze hobby en zoveel mogelijk matchen winnen, maar het woord titel zullen we niet uitspreken. Ik kan vijf of zes ploegen opnoemen die daarvoor in aanmerking komen en daar moeten zeker respect voor tonen.”

“FC Latem en Sleidinge zakten uit eerste provinciale en onze overwinning van zondag is geen indicatie voor de competitie. Zeveren Sportief werd derde in tweede provinciale B en dan heb je nog Maldegem, FC Poesele en Merendree die bij ons mee speelden voor de prijzen. Het wordt een zwaardere competitie dan vorig jaar.”

