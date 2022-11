FC Averbode-Okselaar pakt eerste periodetitel in tweede provinciale B. Issam Fariat: “Het plaatje klopt”

Met een 0-2-voorsprong leek FC A-O al na een kwartier spelen op rozen te zitten, maar de laatste twintig minuten waren toch nog spannend. “Alle matchen zijn moeilijk voor ons”, beseft Issam Fariat. “Rotselaar en Averbode zijn de twee grote favorieten, dus iedereen is gebrand om ons te kloppen. Tegen ploegen die stug verdedigen, is het altijd weer zoeken naar een oplossing om er doorheen te geraken.”

“We wisten dat we klaar moesten zijn voor de trip naar Haasrode”, klinkt het. “De periodetitel stond op het spel, dus het was een belangrijke match. Onze eerste helft was heel goed. Er werd goed gevoetbald, dus alles leek in orde te zijn. Na de rust hebben we het dan een beetje laten hangen, waardoor Haasrode beter in het spel kwam. Zo hebben we het onszelf nog even moeilijk gemaakt, maar ik ben héél blij dat we de drie punten finaal over de streep getrokken hebben.”

Bevestigen

Daarmee hebben jullie al meteen een eindrondeticket te pakken. “Dat is nog altijd geen prijs”, lacht Fariat. “Maar het is natuurlijk wel iets dat we kunnen afvinken. Als voetballer moet je elke kans die je krijgt, zien te grijpen. Het zal nu vooral een uitdaging zijn van deze prestaties te blijven bevestigen, echter zonder onszelf druk op te leggen. Met de mentaliteit die in deze groep heerst, denk ik niet dat dat een probleem gaat zijn. En ook de trainersstaf zal er wel voor zorgen dat we scherp blijven. Nu we op deze positie staan, willen we daar zo lang mogelijk blijven.”

Veel goesting

Deze periodetitel is alvast een mooie beloning voor FC Averbode-Okselaar. De fusieclub mag na jarenlang hard labeur nog eens de nodige ambities koesteren. “Dit is inderdaad de verdienste van de ganse club”, aldus Fariat (32), die met al zijn ervaring een belangrijke schakel in het geheel is. “Van bestuur tot jeugdwerking, supporters en staf: chapeau hoe er hier door iedereen gewerkt wordt. Dit is pas mijn eerste seizoen in Averbode, maar ik voel hier veel goesting. Dat was een belangrijke factor in mijn keuze. En ook het sportieve plaatje klopt. We hebben een goeie mix van ervaren spelers en jonge gasten die én nog willen bijleren, maar die de ploeg zelf ook al iets kunnen bijbrengen. Dat vertaalt zich op dit moment in mooie resultaten. Ik heb al een leuke, goedgevulde carrière achter de rug, maar ik ben blij dat ik dit nog eens mag meemaken.”

