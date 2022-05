Favoriet Wezel Sport pakt titel na 0-4-zege in Ternesse: “Heel seizoen met grote druk op onze schouders gespeeld”

Aanvaller werd verdediger

Jarne Mols viel in zijn eerste seizoen bij Wezel meteen in de prijzen. Overgekomen van Thes werd hij in het aanvallende compartiment geconfronteerd met de grote concurrentie. “Ik ben heel tevreden dat ik die stap heb gezet”, zegt de Balenaar. “We hebben een heel seizoen op een professionele manier met een grote druk op onze schouders gespeeld. We wisten dat het in Ternesse niet simpel zou worden. Dat eerste doelpunt zorgde voor een bevrijding. Al was het de tweede treffer, net na de rust, die ons op een ontspannen manier liet voetballen. Ik denk dat we één van onze beste helften hebben gespeeld.”