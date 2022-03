Favoriet Oostende moet in bekerfinale verrassend zijn meerdere erkennen in Limburg United: “In één match is alles mogelijk”

BASKETBAL BEKER VAN BELGIËGeen 21ste bekerzege voor Filou Oostende. In Vorst Nationaal ging de kustploeg in de finale tegen Limburg United onderuit met 79-73. Oostende scoorde in de tweede helft amper 29 punten. Voor Limburg is het de allereerste bekerwinst in de clubgeschiedenis, voor Oostende de eerste nederlaag tegen een Belgische tegenstander.

Oostende heeft zijn favorietenrol niet kunnen bevestigen. Na een felle, fysieke strijd sputterde de energietank in de slotfase. Na 49-56 incasseerde het een 15-3 tussenspurt. Oostende herstelde nooit van die Limburgse tussenspurt.

In de eerste helft controleerde Oostende nog het wedstrijdbeeld. De eerste breuklijn verscheen na 22-23. Demitrius Conger nam de schuttersrol over van Levi Randolph, de topschutter van Oostende met 19 punten. Conger speelde zijn kracht- en gestaltevoordeel uit. De Amerikaan scoorde al 11 punten in het tweede quarter. De tienpuntenkloof verscheen op het bord: 26-37. “We controleerden de eerste twee quarters”, zegt Demitrius Conger. “We hadden het momentum. Verdedigend hadden we Limburg in onze greep, in de aanval vonden we de juiste opties.”

Na de rust kantelde het wedstrijdbeeld. Limburg United verhoogde de defensieve intensiteit. De Oostende aanval wankelde. De kustploeg, die 17 balverliezen leed, scoorde amper 12 punten in het derde quarter.

Tyrell Nelson: 32 punten

Bij 60-59 nam Limburg de leiding over en gaf die niet meer af. Defensief kreeg Oostende geen vat op Tyrell Nelson. De Limburgse Amerikaan domineerde de bucket en eindigde met 32 punten. “We hebben Limburg de kans gegeven om weer in de match te komen”, zegt Dusan Djordevic. “In de eerste helft controleerden we het spelbeeld. Bij de start van de tweede helft lieten we enkele makkelijke kansen liggen. Dat gaf Limburg vertrouwen. Hun verdedigende intensiteit nam toe. Een finale in één wedstrijd blijft lastig.”

Bij 62-59 volgde een nieuw cruciale fase. Oostende-coach Dario Gjergja kreeg zijn tweede technische fout en verdween naar de kleedkamer. Assistent-coach Thierry Declerck moest in de slotfase daardoor de coaching overnemen. “Een bekerfinale blijft één wedstrijd en dan is alles mogelijk”, reageert Declerck. “Een deel van de wedstrijd hadden wij de controle. Daarna hebben we te laks gereageerd en Limburg weer in de match laten komen. Dit is een enorme ontgoocheling.”

