Fauve Bastiaenssen beste Belgische clubrenster: “Misschien in deze driekleur naar de deliberaties”

Zonder erg dus. In de finale raakte de lerares biologie, natuurwetenschappen en lichamelijke opvoeding helemaal voorin. “Het viel in de laatste ronde volledig stil, dus probeerde ik iets”, vertelde Bastiaenssen. “Opeens was ik samen met Kim De Baat en Julie Hendrickx weg. Nog drie rensters sloten aan. Toen keek ik even rond en besefte ik de enige clubrenster te zijn. Dus bleef ik rijden. Ik was zeker van de trui. Jawel, in de slotkilometers dacht ik ook nog even aan de algemene titel. Vandaar dat ik op twee kilometer van de streep iets probeerde, maar ik kreeg weinig vrijheid. Want er zat ook wel wat kwaliteit in de kopgroep.”