Fausto Delmé is nieuwe naam in het Vlaams-Brabantse veldrijden: “Alles loopt veel vlotter dan ik verwacht had”

Veldrijden nieuwelingenVoor nieuwelingen is de weg naar de top nog heel lang. Toch duiken er in Vlaams-Brabant enkele nieuwe namen op. Fausto Delmé is één van hen. De Zemstenaar begon uitstekend aan het nieuwe seizoen en kon al twee overwinningen binnenhalen. Vrijdag zet hij aan de Jaarmarktcross in Niel.

Twaalf keer stond Fausto Delmé al aan de start van een veldrit. Slechts één keer haalde hij de top tien niet. In Kasterlee moest hij vrede nemen met een twaalfde plaats. Negen keer strandde hij in de top vijf en vijf keer stond hij op het podium. In Alsemberg en Arendonk was dat zelfs het hoogste podium. Deze cijfers ogen bijzonder mooi.

“Ik kan inderdaad niet anders dan tevreden zijn. Alles loopt veel vlotter dan verwacht. Specifiek zeggen waaraan dat ligt, kan ik niet, maar ik heb het gevoel dat er overal enkele procentjes zijn bijgekomen. Het liefst van al heb ik technische omlopen, ik denk dan aan zandparcoursen. In modder ploeteren ligt me wat minder. Ik besef dat ik de komende weken op dat vlak nog wel het een en ander zal voorgeschoteld krijgen. Mijn broer Mauro (crosst bij de beloften, red.) voelt zich daar wat meer in thuis. Een pure loper ben ik niet, al train ik daar wekelijks wel op.”

Arendonk

Vorig weekend behaalde Fausto Delmé in Arendonk zijn tweede zege in de crosscampagne. “Een week eerder had ik gewonnen in Alsemberg, mar mijn overwinning in Arendonk sprak me nog meer aan. Van bij de start kon ik daar het initiatief nemen en mijn solo volhouden tot aan de finish. Die goede prestaties zijn zeker een opsteker. Mijn wegseizoen was degelijk, maar ook niet overweldigend. Ik reed toen nog met een aluminium fiets en kon intussen overschakelen op carbon. Mijn programma werd trouwens aangepast. Na het vorige veldritseizoen heb ik een rustperiode ingebouwd. Deze zomer gebeurde hetzelfde. Dat liet me toe om onmiddellijk aan te knopen met het veldrijden en toch voldoende rust te hebben.”

Jaarmarktcross

Vrijdag zet Fausto Delmé aan de in de Jaarmarktcross in Niel. Onbekend terrein in het niet. “Vorig jaar strandde ik in Niel op de vierde plaats. Nu probeer ik opnieuw het podium te halen. Het is niet zo dat ik me specifiek richt op één cross, zelfs niet op het Belgisch kampioenschap. Ik probeer gewoon overal mijn best te doen en dan zie ik wel waar het schip strandt.”

