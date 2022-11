Fatih Kaya en STVV met de hakken over de sloot in Croky Cup tegen RFC Meux: “We zijn gelukkig geduldig gebleven”

De Duitse coach Hollerbach gunde doelman Schmidt en de ervaren spelers met kapitein Leistner, Brüls en Okazaki rust. Ook sterkhouder Janssens verdween uit het elftal. Konaté zat zijn laatste schorsingsdag uit en Kagawa is voor langere tijd out. De wedstrijd schoot moeizaam uit de startblokken. Een moedig en strijdend Meux kon rekenen op een goede organisatie en gaf weinig weg. Rond het halfuur konden de bezoekers twee keer dreigen langs Kinif en één keer moest doelman Jo Coppens ingrijpen.

Na de rust geen beterschap. Coach Hollerbach greep in en bracht een vers trio tussen de lijnen. Meteen kon Koita dreigen. Een goed spelende Van Dessel besloot rakelings naast. Aan de overkant liet Gaux een goede mogelijkheid liggen.

Gouden invalbeurt Fatih Kaya

“Negen minuten voor tijd mocht ik invallen”, glunderde de Duitse aanvaller met Turkse roots Fatih Kaya. “Twee minuten na mijn invalbeurt lag eindelijk het leer in de netten. Na een gemeten voorzet van Van Dessel kon ik scoren met een kopbaldoelpunt. Gelukkig zijn we geduldig gebleven. Chapeau voor de jongens van Meux en hun supporters. Ze hebben een volledige wedstrijd gestreden als leeuwen. Mijn eerste doelpunt van het seizoen was voldoende voor de overwinning en kwalificatie. Daarmee is eigenlijk alles gezegd.”

“We speelden veel te langzaam en creëerden geen doelgevaar”, vervolgt Kaya, die tijdens de zomer in het huwelijksbootje stapte. “Reden? Dit is bekervoetbal en dat is altijd een andere beleving. Voornaamste is de kwalificatie. Meerdere clubs beleefden een moeizame avond. Ik ben natuurlijk blij dat ik belangrijk kon zijn tijdens mijn invalbeurt. Of ik nu hoop op speelkansen tegen Cercle Brugge? De andere spitsen zijn weer inzetbaar. Het is hard blijven werken voor speelminuten te kunnen verzamelen, maar ik geef alles voor deze mooie club. Het is de coach die de beslissingen neemt en die respecteer ik ook.”

Cercle Brugge

“Voor de start van het WK willen we de onderbreking ingaan met een goed gevoel. We zullen zeker uit een ander vaatje moeten tappen, maar in de competitie zijn we sterk op dreef. Cercle Brugge is een taaie klant, maar we hebben kwaliteiten genoeg om de drie punten op Stayen te houden. We krijgen extra verlof van de coach als we winnen. Iedereen zal dus een tandje bijsteken”, besluit de 22-jarige aanvaller, die woont op een boogscheut van het stadion.

STVV: Coppens, Hashioka (60' Koita), Al-Dakhil, Teixeira, Bauer, Smets (60' Dumont), Hayashi (81' Kaya), Van Dessel, Boya, Bruno (60' Librici), Bocat.

RFC MEUX: Paulus, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Smal, Rosy (86' Baudoin), Kinif (76' Paquet), Moors (66' Marion), Rouffignon, Coquelle, Gaux.

DOELPUNT: 83' Kaya (1-0).

GEEL: Bauer, Smal, Moors, Marion.

SCHEIDSRECHTER: Toeback.