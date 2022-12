Fatih Calgan (VK Linden) hoopt opmars verder te zetten tegen Rhode-De Hoek: “We kunnen nog meedoen voor de prijzen”

“Op papier een haalbare kaart”, klinkt het bij Fatih Calgan. “Al geeft het klassement op dit moment misschien wel een vertekend beeld. Rhode-De Hoek staat voorlaatste, maar het verschil bedraagt slechts vijf punten. Alles hangt dus nog heel dicht bijeen. Ik heb me ook laten vertellen dat het een van de moeilijkste ploegen in de reeks is om tegen te spelen. Matchen als deze werden in het begin van het seizoen nog verloren, dus we zijn gewaarschuwd. We zullen het slim moeten aanpakken.”

Het vertrouwen bij VK Linden lijkt alvast wel terug te zijn? “We zijn aan een goeie reeks bezig”, stelt ook Calgan vast. “We zitten in een goeie flow en dat willen we graag zien vol te houden tot aan de winterstop. Of we nog ambities mogen koesteren? Waarom niet? Ik beschouw VK Linden nog altijd als een topper in eerste provinciale. Dat hebben we tijdens voorbereiding al laten zien en dat hebben we vorige zondag nog eens getoond tegen Wambeek Ternat. Zij hadden de voorbije jaren blijkbaar nog niet veel kunnen rapen tegen Linden, dus ze speelden heel afwachtend. Ik vond ons zelf heel sterk spelen en uiteindelijk hebben we in blessuretijd nog de drie punten over de streep kunnen trekken.”

Kilometers afleggen

Onder meer dankzij twee treffers van Fatih Calgan, die in het tussenseizoen overkwam van tweedeklasser RC Hades. Vooral zijn eerste doelpunt voor de 2-2 was een pareltje. “De mooiste goal uit mijn carrière”, meent de 28-jarige aanvallende middenvelder. “Ik zit inderdaad nog maar aan vier stuks, maar het aantal doelpunten is voor mij niet het belangrijkste. Ik ben iemand die heel veel kilometers aflegt tijdens een wedstrijd. Dat valt misschien niet zo fel op, maar lopende spelers zijn ook belangrijk in een elftal.”

“Ik ben nog altijd heel blij dat ik de stap naar VK Linden gezet heb”, besluit Calgan. “We hebben onze start nu wel gemist, maar ik ben nog altijd overtuigd dat we kunnen meestrijden voor de prijzen. Want dat is toch wel de bedoeling. Het zal moeilijk worden, maar onrealistisch is het zeker niet. Door allerlei blessures en schorsingen heeft de trainer de voorbije maanden veel moeten schuiven, maar intussen is iedereen stilaan weer paraat en zijn we weer naar een basiselftal aan het toegroeien. De concurrentie is aangescherpt, de plaatsjes zijn duur geworden en dat kan onze prestaties alleen maar ten goede komen. Als we onze laatste drie matchen voor de winterstop nog kunnen winnen, hoop ik dat we na Nieuwjaar onze opmars nog verder kunnen zetten.”