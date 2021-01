Faris Haroun en Lior Refaelov na nederlaag Antwerp op Mechelen: “Hier zijn geen excuses voor”

voetbal 1AHij had zelf een prima kans op een doelpunt - de enige van Antwerp. De kopbal van Lior Refaelov was echter niet zuiver genoeg. Ach, daar lag het gisteren niet aan. Dat besefte ook captain Faris Haroun. “We hebben als ploeg gefaald.”

“We hebben als ploeg gefaald. Hier zijn geen excuses voor. We hebben genoeg kwaliteit voor een beter resultaat. Verliezen kan, maar niet op deze manier. Dit was niet Antwerp.”

Het is maar een greep uit de reactie die Faris Haroun gaf na de nederlaag tegen KV Mechelen. De kapitein is er de man niet naar rond de pot te draaien of uitvluchten te zoeken. “We waren veel te laks, gaven het veel te makkelijk op. We wonnen geen duels, veroverden geen tweede bal...”, klonk het. “Ja, het was misschien anders geweest met al onze spelers én de nieuwe coach erbij, maar dan nog. De wil om te winnen moet áltijd groter zijn. Hopelijk is dit een wake-upcall voor iedereen om de knop snel om te draaien.”

Niet genoeg intensiteit

Haroun werd bijgetreden door Lior Refaelov. De Israëliër was in het begin van de match dicht bij een doelpunt, maar ging nadien mee ten onder met de ploeg. “We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en beseffen dat te veel spelers niet op niveau waren, niet genoeg intensiteit toonden. Hopelijk kunnen we dat snel oplossen. Sommige belangrijke spelers waren er niet bij, het is aan de club hoe ze dit nu gaan managen. Het werkte niet vandaag, dit is een onacceptabel resultaat na een zwakke prestatie. Dit was een van onze slechtste prestaties van het seizoen.”

Woensdag is Refaelov een van de topfavorieten op de Gouden Schoen, maar even polsen naar zijn gevoel daarover, een paar dagen voor het zover is, had weinig zin. “Dat is nu het minste van mijn zorgen, ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd”, besloot hij. “Ik ben te ontgoocheld om daar nu aan te denken. Ik wou spelen, winnen, maar heb nu echt een slecht gevoel. Hopelijk heb ik tegen woensdag nieuwe energie en hopelijk kan ik winnen. Het zou ontzettend mooi zijn, maar indien het niet zo is, gaat het leven ook gewoon door.”

