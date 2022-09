Fanos Katelaris (KV Oostende): “Ik wil de beste versie van mezelf zijn”

KVO incasseerde zure nederlagen tegen zowel Leuven als Standard: de betere in het spel, de grootste kansen, maar zonder punten achterblijven. “Ik heb slechts één regel: winst of verlies, je mag er maar één dag over nadenken. Daarna moet de focus weer op de volgende wedstrijd liggen. Of het nu tegen een grote of kleine ploeg was, op geen enkel moment lagen we onder. We kunnen iedereen aan. Zolang we het tactische plan volgen, komen de punten wel”, meent de Cyprioot.

Cypriotisch voetbal

Voor Katelaris is het na een passage bij het Hongaarse Zalaegerszeg in 2020 z’n eerste avontuur in het buitenland. Daarvoor was hij alleen in Cyprus actief bij onder andere Omonia, Olympiakos Nicosia en Apollon Limassol, waarmee Fanos vorig seizoen kampioen speelde. “Het voetbal op Cyprus hinkt niet zo ver achter op België, hoor. Ja, hier ligt de kwaliteit en snelheid iets hoger, maar de competitie in m’n thuisland zet jaar na jaar stappen vooruit. (knipoogt) Gezien hoe AA Gent verloor van Omonia Nicosia in de voorrondes van de Europa League? Ik woonde die wedstrijden bij, ook omdat de zoon van m’n zus - Konstantinos Venizelou – er als verdediger speelt.”

Centraal

“Mijn overstap naar Oostende kwam er omdat ik in een stevig kampioenschap wou spelen, centraal in Europa en met de kans om later misschien naar een grotere competitie over te stappen. Mijn droomliga? De Premier League. Paul Scholes en Nemanja Vidic, ex-Manchester United, zijn m’n voetbalvoorbeelden. En ja, dat Oostende dicht bij de zee ligt, is voor mij als eilandbewoner leuk. (lacht) Ik heb het warme weer van de afgelopen zomer speciaal voor jullie uit Cyprus meegebracht.”

Engels

Katelaris drukt zich bijzonder vloeiend uit in het Engels. “Ik heb nochtans nooit de taal op school gekregen. Ik leerde Engels in de kleedkamer, en dankzij films en boeken. Op m’n eentje. Ik spendeerde weinig tijd in leslokalen en was altijd maar aan het voetballen. Ik weet het: geen zo’n goeie boodschap voor de jeugd, maar het is in mijn geval wel zo”, lacht de verdediger. “Ik deed ook lange tijd aan mixed martial arts. Na zes of zeven jaar moest ik een keuze maken tussen beide sporten. En zie, dankzij het voetbal kan ik m’n rekeningen betalen. Wat mijn doelstelling in het voetbal? Ik wil de beste versie van mezelf zijn. Ik ga me niet vergelijken met andere spelers of wat dan ook. God is daarin m’n gids - ik ben orthodox christen. Ik wil mezelf en m’n familie eten op tafel en een dak boven het hoofd schenken. Meer niet. Blitse auto’s, bijvoorbeeld, boeien me maar matig.”