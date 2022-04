Fanny Schamp wordt volgend seizoen de nieuwe T2 van Winkel Sport: “Ik had altijd graag eens met Jeffry Verhoeven samengewerkt”

De 49-jarige Fanny Schamp is uiteraard geen onbekende in het West-Vlaams voetbal. Ook met Winkel Sport heeft de Oekense bediende een band. “Ik verdedigde de laatste 7 seizoenen van mijn actieve voetbalcarrière de rood-zwarte kleuren van Winkel Sport”, licht de huidige trainer van Anzegem toe. “Daarna was ik één jaar T2 onder Etienne Vergote. Het seizoen daarop maakte ik bij Winkel mijn debuut als hoofdtrainer. We konden ons redden in de toenmalige vierde klasse, waarna Danny Lavens als nieuwe coach aangesteld werd.”

“Na een jaartje als assistent-coach in Boezinge werd ik hoofdtrainer bij achtereenvolgens Avelgem, Vlamertinge, Racing Lauwe en nu dus Anzegem. Uiteraard wil ik eerst mijn job in Anzegem op een goede manier afmaken. We staan momenteel elfde, maar er zijn drie zakkers en de vierde laatste speelt de barrages. Het behoud is nog niet binnen zodat ik me nu samen met mijn spelersgroep nog volledig focus op de operatie behoud.”

Uitdaging

“Het lijkt voor buitenstaanders misschien een vreemde keuze om een taak als T1 in te ruilen voor die van T2", gaat Schamp voort. “Ik zie het echter als een nieuwe uitdaging, want Winkel speelt toch twee reeksen hoger dan Anzegem. Eerste nationale is ook een fantastisch mooie reeks en Winkel Sport is een super leuke en correcte club. Ik ken er nog heel wat mensen zoals voorzitter Geert Cool en Jan Bridelance.”

“Toen Jeffry Verhoeven me opbelde met de vraag om zijn assistent te worden, heb ik geen moment getwijfeld. Jeffry is een goede vriend en ik sta volledig achter zijn manier van werken. Ik had al altijd graag eens met hem in het voetbal samengewerkt en een dergelijke kans kon ik nu niet laten liggen. Mooie perspectieven alvast, want intussen heeft Winkel Sport bewezen een stevige eerstenationaler te zijn.”

