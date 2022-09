Fanny Schamp (Winkel Sport): “Uitkijken naar duels tegen Olympic Charleroi en eersteklasser Seraing”

voetbal eerste nationaleWinkel Sport heeft zijn competitiestart niet gemist, want de manschappen van coach Jeffry Verhoeven zijn dit seizoen met een puike zes op zes van wal gestoken in eerste nationale. Het wordt alvast een drukke week voor de ploeg van voorzitter Geert Cool: zondag thuis tegen Olympic Charleroi, dinsdagavond thuis tegen Seraing en zaterdagavond uit bij de U23 AA Gent B.

T2 Dieter Scheirlinck verliet eind vorig seizoen Winkel Sport en werd vervangen door de op 13 september 50 jaar wordende Fanny Schamp. “Ik had nog een contract als trainer bij SV Anzegem, maar zag de overstap naar Winkel best zitten”, weet de in Oekene wonende Fanny Schamp, beroepshalve technisch adviseur. “T2 worden in eerste nationale zie ik als een stap vooruit en het is vooral ook leuk om te kunnen samenwerken met coach Jeffry Verhoeven en keeperstrainer Virgil Dewindt. Eerste nationale is een schitterend niveau en ik heb mijn overstap naar Terschueren nog geen moment beklaagd.”

Uitstekende start

“Uiteraard was het uitkijken naar die competitiestart”, gaat Fanny Schamp, die ook heel handig is met een padelracket, verder. “Vorig seizoen speelde Winkel Sport een beresterke tweede ronde en nu kan er inderdaad voort gebouwd worden. Op één basisspeler na bleef quasi geheel de kern behouden en werd ze ook verstevigd met enkele nieuwkomers. De interne concurrentie is dus wat groter geworden en dat heeft een positieve invloed op de resultaten. De funderingen van een stevig team lagen er al zodat het nu aan ons is om verder te bouwen. Het was dan ook een grote geruststelling dat we met twee zeges de competitie konden aansnijden zodat we nu volop genieten van die mooie dagen. Iedereen op scherp houden is het devies, maar deze groep werkt keihard en beschikt over een heel verstandige en gezonde mentaliteit.”

Drie matchen in zes dagen

“Hoewel we geen prof zijn en de meeste spelers ook dagelijks hun job moeten uitoefenen, wordt het een bijzonder drukke week. Zondag ontvangen we Olympic Charleroi, eveneens met een zes op zes gestart, en dinsdagavond zakt eersteklasser Seraing naar Sint-Eloois-Winkel af voor de beker van België. Zaterdag tot slot is er de uitwedstrijd tegen de U23 van AA Gent. Een meer dan interessant drieluik. Die bekermatch tegen een eersteklasser is natuurlijk mooi meegenomen, maar toch blijft de competitie primeren.”

