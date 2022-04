Fanny Schamp na 1-4-verlies van SV Anzegem tegen Stekene: “We hebben zeker nog één zege nodig”

Na vijftig minuten zag het er nochtans goed uit voor Anzegem. Kevin De Haspe bracht de thuisploeg op voorsprong, maar de aanvaller vergat nadien de bonus te verdubbelen. “De eerste helft verliep redelijk gelijkopgaand zonder al te veel kansen”, begint Schamp zijn analyse. “Op een corner kon Bouhid aanleggen. Een halve omhaal van De Haspe leverde ons een voorsprong op. Op een voorzet van Beirlaen kreeg De Haspe een vrije kopkans, maar de bal vloog over het bezoekende doel. En in een situatie drie tegen twee kon een verdediger van Stekene De Haspe nog net het scoren beletten. We hadden de match kunnen beslissen, maar dat lukte niet.”

De Rudder beslissend

Ook dat is een kwaliteit die je in het moderne voetbal moet hebben. De bezoekende trainer Rieno Van Oost – Schamp speelde ooit met hem samen in derde nationale bij Zultse VV onder leiding van trainer Francky Dury – bracht in die fase van de wedstrijd De Rudder in de ploeg. “Volgens mij iemand met een beetje overgewicht, maar technisch bijzonder vaardig”, zegt Schamp. “De Rudder deed de partij in het voordeel van Stekene kantelen. Nadat hij gelijkmaakte, werden bij ons de taken niet meer uitgevoerd en slikten we in vijf minuten drie doelpunten, waardoor de kous af was.”

Geen geschenken verwachten

Zoals verwacht wordt het voor Anzegem strijden tot de laatste minuut. Volgende zondag zakt Voorde-Appelterre naar De Drie Kaven af. Aanvoerder Wim Vandoorne keert terug na een gele strafdag. De Oost-Vlaamse fusieploeg heeft niets meer te winnen of te verliezen. “Elk weekend is er minstens één verrassende uitslag”, zucht Schamp. “Zoals de zege van Jong Lede bij Lebbeke zaterdagavond. Om de barrageplaats te vermijden, zullen we zeker nog één keer moeten winnen. Hopelijk lukt dat zondag tegen Voorde-Appelterre. Daarna trekken we nog naar Torhout, dat vol in strijd is om een eindrondeticket, en op de slotdag krijgen we leider Oostkamp op bezoek. Op een cadeau rekenen we niet, want iedereen heeft nog wel iets te winnen.”

Anzegem: Uytterhaegen, Goddeeris, Botoko, Houthoofd, Bouhid, De Haspe, Devacht, De Bosscher, Bourgeois (80’ Van Den Berghe), Beirlaen (80’ Douven), Cottignie (85’ Decavele).

Stekene: Van Steelant, Erikci, Van Severen, Van Spittael, Mennes, Franssens, Volckerick (83’ Van Buynder), Klippelaar, Goossens (55’ De Rudder), Criel (80’ Bosman), Aerts.

Doelpunten: 50’ De Haspe (1-0), 69’ De Rudder (1-1), 72’ Volckerick (1-2), 75’ Cottignie (owngoal 1-3), 82’ Volckerick (1-4).

Geel: Erikci, De Bosscher.

Scheidsrechter: Ghijselincks.

