Fanny Schamp en SV Anzegem bereiden zich voor op post-coronatijdperk: “Bestuur heeft schitterend werk geleverd”

VOETBAL DERDE NATIONALE ADe voorbije dagen was de sportieve cel van SV Anzegem volop in de weer om de ploeg voor volgend seizoen op papier te zetten. Met succes! Zeven spelers verlengden ondertussen hun overeenkomst bij de neo-derdenationaler, terwijl de club ook al drie nieuwkomers aantrok. Daartegenover staat voorlopig één vertrekker.

“Wat die vertrekker betreft staat het inderdaad vast dat Niels De Meulemeester de club verlaat”, aldus trainer Fanny Schamp. “En dit met onmiddellijke ingang. Wie straks bij het hervatten van de competitie de nieuwe doublure wordt van Jonas Uytterhaegen, is nog niet duidelijk. We beschikken over twee jonge doelmannen. Eén daarvan zal wellicht doorschuiven en de plaats van Niels innemen. Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar een nieuwe doelman die de concurrentie met Jonas moet aangaan. We hopen ook om nog een aanvallende middenvelder en spits aan de haak te slaan.”

Euro

Fanny Schamp is vol lof over het werk van algemeen manager Vincent Tubaert (zaakvoerder Tuvabo) en voorzitter Jean-Pierre Vandenheede (zaakvoerder van Ecobo), de twee drijvende krachten achter het succesverhaal van SV Anzegem. De trainer waardeert evenzeer de inspanningen van ondervoorzitter Fabien Heyse (zaakvoerder tuinaanleg Heyse, red.). “Ze hebben stuk voor stuk schitterend werk geleverd”, aldus Schamp. “Geen sinecure in post-coronatijden waarin elke euro tweemaal moet worden omgedraaid. Ik apprecieer dat zij de keuzes van sportief manager Koen Syx, die onlangs onze rangen vervoegde, en mezelf hebben gevolgd. Intussen tekenden al zeven spelers bij. Naast doelman Jonas Uytterhaegen zijn dat veldspelers Wim Vandoorne, Olivier De Bosscher, Robin Douven, Jordy Beirlaen, Guillaume Devacht en Thomas Goddeeris. Ook Boubou Diallo gaf al zijn woord en tekent eerstdaags.”

Revue

“Met de andere kernspelers wordt ook nog gesproken. Iedereen zal de revue passeren. Maar dat we niet iedereen zullen kunnen houden is een feit. Nieuwkomers voor komend seizoen zijn Elias Henne en Maarten Houthoofd. Elias Henne is een linkerflankspeler die zijn jeugdopleiding kreeg bij onder meer KV Kortrijk en overkomt van Jong Zulte. Maarten Houthoofd is van nature een centrale verdediger die de voorbije seizoenen als verdedigende en centrale middenvelder werd uitgespeeld. Hij komt over van bij SK Oostnieuwkerke.”

