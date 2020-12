Fanny Schamp en SV Anzegem bereiden met de komst van Koen Syx sportieve toekomst voor: “Achttal sterkhouders laten bijtekenen”

“Koen Syx zal, samen met algemeen manager Vincent Tubaert, vanaf heden het sportief management van de club mee gestalte geven”, liet SV Anzegem woordvoerder Steven Verplancke ons begin deze week weten. “Met zijn tonnen voetbalervaring op en naast het terrein zal Koen Syx een grote meerwaarde zijn voor de club en zo de fundamenten van de club verstevigen.”

Luxe

“Dat is inderdaad de bedoeling”, pikt trainer Fanny Schamp in. “Het is de bedoeling dat Vincent Tubaert, die met zijn bouwbedrijf al een druk professioneel bestaan leidt, wat ontlast wordt. Vincent kan zich voortaan nog meer gaan bezighouden met het financieel beleid van de club en de sponsors, terwijl Koen Syx zich meer op het sportieve kan concentreren. Koen zal niet alleen zijn schouders zetten onder de eerste ploeg, maar ook onder onze beloftenploeg. Op het niveau van derde amateurklasse is een goede beloftenploeg geen overbodige luxe. We voetballen nu eenmaal niet meer in provinciale en ambiëren een verlengd verblijf in derde nationale A.”

Contractbesprekingen

“Vooraleer we met het oog op volgend seizoen nieuwe spelers gaan vastleggen, willen we eerst met onze eigen spelers besprekingen voeren. Bedoeling is om nog voor de jaarwissel een achttal sterkhouders te laten bijtekenen. Jongens die in de voorbereiding en de eerste vier competitiematchen bewezen hebben dat ze een verlengd verblijf waard zijn. Van een aantal andere spelers verwacht ik dat ze zich eens de competitie opnieuw op gang wordt geblazen, nog zullen bewijzen en hun kans zullen grijpen in die laatste elf matchen. Ik verwacht in het tussenseizoen overal weinig spelersverloop.”

Padel

“Ik liet mijn spelers de voorbije maanden gerust. Vanaf begin januari voorzie ik een voorbereidingsprogramma van zes weken. De eerste twee weken zal het nog (individueel) loopwerk zijn, daarna heb ik een programma opgemaakt met groepstrainingen. We staan met zijn allen voor een tweede voorbereiding in één en hetzelfde seizoen”, vervolgt Schamp die tijdens de lockdown veel padel speelde. ‘Ik ben ondertussen al drie jaar aangesloten bij een padelclub Vision 21 in Roeselare. Een sport in opmars. In vergelijking met tennis is het terrein een stuk compacter. Geen overbodige luxe voor mensen van middelbare leeftijd...”