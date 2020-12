Fanny Lecluyse wint in Rotterdam de 200m schoolslag: “Gevoel zat goed en daar put ik veel vertrouwen uit”

Fanny Lecluyse heeft vrijdagavond tijdens de Rotterdam Qualification Meet de 200m schoolslag gewonnen. De 28-jarige Lecluyse was tevreden over haar prestatie, maar gaf ook te kennen dat ze opnieuw last had van haar knie.

Lecluyse is al zeker van een olympisch ticket. In Rotterdam won ze de 200m schoolslag in 2:25.04, waarmee ze opnieuw onder de olympische kwalificatietijd van 2:25.52 dook. “Ik weet dat het nog geen toptijd is, maar ik ben heel blij dat ik die olympische limiet nog eens heb kunnen bevestigen”, zegt Fanny Lecluyse. “Dat was voor mij toch heel belangrijk, want het was al anderhalf jaar geleden, sinds het WK in Zuid-Korea, dat ik die limiet nog gezwommen had.”

“Of ik doordat het zo lang geleden was, zenuwachtig aan de start kwam? Eigenlijk niet. In de series was mijn tijd goed en ik voelde dat ik niet echt voluit gezwommen had. Dat gaf mij wel vertrouwen voor de finale. Het enige ambetante was dat tijdens het inzwemmen mijn knie lastig deed, maar ik maakte me geen zorgen. Ik weet namelijk dat je door de adrenaline die pijn toch minder voelt. Mijn gevoel zat goed en daar put ik heel veel vertrouwen uit.”

Heel veel stress

Lecluyse heeft er geen makkelijke periode opzitten. “Die tweede lockdown gaf me veel stress. Ik moest een ander zwembad gaan zoeken, alleen trainen en mijn knie deed ambetant. Dat waren verschillende dingen die heel veel stress gaven. Gezien de omstandigheden was ik dus zeer tevreden over mijn 200m. Mijn knie deed wel nog pijn, waardoor ik de 100m niet gezwommen heb. Ik wilde geen risico nemen en de blessure nog erger maken.”

“Ik neem na Rotterdam enkele dagen rust. Vanaf woensdag begin ik opnieuw te trainen, maar ik ga wel nog voorzichtig moeten zijn met mijn knie. Hopelijk is er in januari een wedstrijd, maar dat is nog allemaal onduidelijk. Het is altijd afwachten totdat er nieuws is.”

Het zal nog veel beter zijn

Die kniepijn baart Lecluyse zorgen. “Toch wel. Het is niet de eerste keer dat ik er last van heb en met het ouder worden, merk ik wel dat ik er gevoeliger aan word. Zeker als de weken intensief, misschien zelfs te intensief, worden, is het zo dat ik er niet op tijd van recupereer en dan ben ik gevoeliger om blessures op te lopen.”

“Het is wel zo dat ik moed heb geput uit mijn prestatie in Rotterdam. Ik weet ook wel dat het normaal gezien nog veel beter zal zijn als ik al die stress van de afgelopen periode niet ga hebben de komende maanden en als ik dan ook nog eens scherp zal staan op het moment dat het echt zal moeten.”