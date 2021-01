Fanny Lecluyse van partij op meeting in Antwerpen: “Dit weekend zie ik vooral als trainingswedstrijd”

ZWEMMENFanny Lecluyse komt dit weekend in Antwerpen in actie tijdens de Flanders Qualification Meet. Hoge verwachtingen heeft Lecluyse niet echt, aangezien ze het meer als een trainingswedstrijd beschouwt.

Begin december won de 28-jarige Lecluyse tijdens de Rotterdam Qualification Meet de 200m schoolslag. “Ik nam na Rotterdam drie dagen rust voor mijn knie en nam daarna de trainingen weer op”, reageert de 28-jarige zwemster. “Het is vooral veel trainen op dit moment. Hoe het met de knie gaat? Stabiel. Ik ga niet zeggen dat ik helemaal niets meer voel, maar hetgeen ik voel, valt wel te verdragen. Ik ken het verschil tussen echt pijn of een ambetant gevoel hebben. Momenteel is het gewoon soms nog wat ambetant.”

Niet meer alleen trainen

Lecluyse gaf eerder al te kennen dat de tweede lockdown haar veel stress had bezorgd. “Het gaat al veel beter. Ik heb iemand gevonden met wie ik kan trainen, waardoor ik dus niet meer alleen ben. Dat is toch wel een voordeel”, klinkt het. “Dit weekend zie ik vooral als een trainingswedstrijd. Ik moet mij zeker niet bewijzen. Ik heb al meerdere keren mijn limiet bevestigd en we zitten nu echt wel in een trainingsperiode. Voor mij is het dus gewoon telkens opnieuw oefenen. Of ik voor mezelf de lat toch hoog ga leggen? Ik heb eerlijk gezegd geen tijd in mijn hoofd en moet ook geen tijd bewijzen. Ik wil gewoon alles geven en we zien wel wat eruit komt. Het is de bedoeling dat ik telkens voluit kan gaan.”

Snel zwemmen ’s morgens

“Of ik op training het goede gevoel te pakken heb? In schoolslag gaat dat een beetje op en af. Het gaat echt wel heel goed en daar put ik heel veel vertrouwen uit. Ik voel mij zeker niet slecht, maar het is ook niet zo dat ik me in topvorm voel”, geeft Lecluyse nog mee. “We zien wel wat het tijdens de wedstrijd zal geven. Ik wil vooral ook proberen om ’s morgens snel te kunnen zwemmen en nadien ook in de namiddag. Dat is toch een goede oefening, want op de Spelen moet je ook snel kunnen zwemmen ’s morgens.”

“Het is belangrijk dat ik deze wedstrijden doe. Zo doe ik telkens meer ervaring op en kom ik te weten in welke frequentie ik in schoolslag moet starten, wat past er best bij mij om te starten, hoe snel start ik enzovoort. Dat het vooral belangrijk zal zijn om plezier te hebben in het water? Inderdaad. Ik wil genieten van wat ik doe en er volledig voor gaan. Door te genieten zonder druk kan je misschien wel jezelf verrassen. Ik ben benieuwd, maar heb totaal geen idee van welke tijden ik kan zwemmen.”