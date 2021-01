Fanny Lecluyse blikt terug op meeting in Antwerpen: “Ik merk dat er concurrentie is en dat heb ik jarenlang gemist”

“Ik vond dat ik de eerste dag eigenlijk verrassend goed was”, blikt Fanny Lecluyse terug. “Ik voelde me ook wel krachtig en was zeker tevreden over de tijd. Ik kon redelijk snel vertrekken, 31.9 was echt wel goed voor dit moment. Het was ook een tijdje geleden dat ik tijdens een 100m schoolslag het juiste ritme vond.”

“Tijdens de tweede dag was het wel heel vreemd dat ik plots zware benen had. Ik voelde me van de ene dag op de andere ineens zo moe. Ik won de finales van de 100m en de 200m nipt”, aldus Lecluyse. “Ik merk wel dat er nu precies concurrentie is en dat heb ik heel veel jaren gemist.”

“Als ik op een BK zwom, moest ik vaak alleen zwemmen. Nu is er toch een jong meisje (de 18-jarige Joséphine Dumont, red.) dat al 2'27 zwemt, wat heel goed is. Op momenten wanneer ik nog niet in topvorm ben, kan zo iemand mij het dan wel moeilijk maken. Dat heb ik wel nodig tijdens zo'n trainingswedstrijd.”

Minder snel recupereren

Op voorhand gaf Lecluyse aan dat ze benieuwd was of ze ‘s morgens snel kon zwemmen. “Op de 100m ging het zoals ik het wou, maar de tweede dag was het helemaal omgeslagen. Als ik echt getaperd ben voor bijvoorbeeld een WK, dan heb ik dat probleem eigenlijk niet, maar voor zo’n wedstrijd waarbij je niet volledig uitgerust bent, komt die vermoeidheid er wel snel aan. Ik merk ook wel met het ouder worden dat ik minder snel recupereer.”

“Ik had zulke zware benen op dag twee. Zondagavond ben ik als een blok in slaap gevallen. Ik had precies het gevoel dat ik een week wedstrijd had gedaan, dus de vermoeidheid heeft zeker een grote rol gespeeld. Mocht de 200m eerst geweest zijn, dan had ik daar wel een veel betere tijd gezwommen hebben, denk ik. Misschien had ik dan 2'25 gezwommen. Het is kijken hoe ik optimaal kan recupereren, want dat zal heel belangrijk zijn naar grote wedstrijden toe.”

“Wat er de komende weken op het programma staat? We trainen hard door. Normaal gezien heb ik eind volgende week een wedstrijd in Nice. Het is afwachten of ik mag gaan. We willen ook niet dat ik in quarantaine moet, maar blijkbaar zou dat voor professionele zwemmers geen probleem zijn.”

“Die wedstrijd zou weer een trainingswedstrijd worden. Het is goed om dan nog eens tegen andere mensen te zwemmen. Voorts is het altijd bang afwachten welke nieuwe maatregelen er genomen worden in de strijd tegen het coronavirus.”