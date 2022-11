Fanno Nijst wil met Olsa Brakel zegereeks neerzetten: “Thuisreputatie moeten we proberen opkrikken”

Volleybal beker van België Vroege finale­match voor Maaseik in kwartfina­le

Greenyard Maaseik trekt zaterdag naar sporthal Schotte in Aalst waar de kwartfinale in de Beker van België op het programma staat. Een match met finale-allures, beslist in één beurt. Maaseik versloeg de Oost-Vlamingen twee weken geleden vrij makkelijk in competitieverband. “Maar dat is geen waardemeter”, reageert ploegmanager Ivo Rutten. “We hebben het traditioneel niet makkelijk in Aalst, maar we willen verder bekeren.”

