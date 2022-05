Fanno Nijst vat met Olsa eindronde aan die de ploeg nooit mag winnen: “Eigenlijk volledig overbodig”

Met het duel tussen OIsa Brakel en Merelbeke van zondag staan twee ploegen tegenover elkaar die niks meer te winnen hebben. De kans is dan ook groot dat er aan beide zijden wat jeugdig talent zal opdraven. “Wat trouwens bij ons vorige week op Westhoek ook al het geval was”, merkt Olsa-coach Fanno Nijst op. “Ik vind deze eindronde eigenlijk totaal overbodig, maar voor onze jonge talenten is het wel dé kans om te proeven van wedstrijden op niveau. Jongens als Lepez, D’Hondt en Capelleman hebben het vorige week niet onaardig gedaan. De kans is groot dat ik die lijn zal doortrekken.”

Olsa droomde van affiches tegen Lokeren-Temse of Eendracht Aalst, twee ploegen die wel een licentie aanvroegen, maar die droom (en publiekstrekker) komt dus niet uit. “Ook de volgende ronde niet, want bij winst nemen we het op tegen Zelzate of Lyra-Lierse. Al heeft die laatste ploeg (waar voormalig Rode Duivel Bart De Roover coach is, red.) wel een licentie te pakken. Het afscheid van Haezebroeck en Buysens indachtig willen we er alles aan doen om in schoonheid af te sluiten. Maar we gaan het op een manier trachten te doen zoals de club deze meimaand heeft ingepland, met name op een plezierige manier”, aldus Nijst.