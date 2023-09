Fanno Nijst (T1 Olsa Brakel): “We voetbalden uit bij RC Gent een stukje tegen onszelf”

Voetbal tweede nationale A Jeremy Brogniez (Mandel United) na 1-0-nederlaag op Olsa Brakel: “We hadden beter verdiend”

Op de eerste speeldag van de competitie in tweede nationale A trok het volledig vernieuwde Mandel United naar Olsa Brakel. Het team van Angelo Paravizzini toonde zich in de voorbereiding wat wisselvallig, maar bood woensdag wel heel wat weerwerk aan de ambitieuze Oost-Vlamingen. United had lang uitzicht op een verdiend gelijkspel, maar uiteindelijk werd het een 1-0-nederlaag. “We nemen de goeie zaken mee naar de volgende match”, zegt kapitein Jeremy Brogniez.