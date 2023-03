Fanno Nijst schudt met Olsa degradatiespook af en doet plots mee voor periodetitel: “Kijken van week tot week”

Voor eigen volk zag Olsa het eerste kwartier zwarte sneeuw tegen Oostkamp, maar nadien herstelde geel-zwart het evenwicht en liet het de beste kansen optekenen. “Die eerste vijftien minuten gingen de West-Vlamingen verder op hun enthousiasme van vorige week op Lokeren-Temse. Maar we hebben een goed blok neergezet en dat liet ons toe om onszelf in de match te vechten. Die tien op twaalf komt er niet zomaar. Mijn jongens hebben terug vertrouwen en dat zorgt voor een goede mentaliteit en bij momenten prima voetbal”, geeft Nijst aan.

Tegen Oostkamp kreeg Brakel veruit de beste kansen. Het mag best een wonder genoemd worden dat het maar 1-0 bleef en daar zorgde opnieuw Habbas voor. “Een spits die met zijn creativiteit voor de verrassing kan zorgen. Een spits die met een flits een match kan beslissen. Hij is zowat de enige die dat kan binnen onze ploeg, maar de rest zet daar een goede organisatie tegenover. Onze defensie kreeg dit seizoen te vaak af te rekenen met jeugdzondes. Nu zijn de rollen eerder omgekeerd en zijn die jeugdzondes vooral vooraan terug te vinden, waardoor we te weinig scoren in vergelijking met de kansen die we bij elkaar voetballen”, meent Nijst.