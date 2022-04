Fanno Nijst rukt met Olsa Brakel op naar derde plaats: “Klaar om vel duur te verkopen tegen leider Petegem”

Voetbal Tweede nationale AOlsa Brakel blijft een indrukwekkend parcours afleggen. De jongens van coach Fanno Nijst zijn nu al 9 speeldagen op rij ongeslagen en verloren na de jaarwisseling nog maar één keer. Ook op Racing Gent ging geel-zwart met de drie punten aan de haal. Olsa is inmiddels opgerukt naar de derde plaats in het klassement en mag zich opmaken voor een heuse topper zondag tegen leider Sparta Petegem, dat met 8 zeges op rij een nog indrukwekkender parcours heeft afgelegd.

Brakel wist dat de verplaatsing naar Gent geen cadeau zou zijn en dat bleek al snel. “We begonnen veel te hautain aan de match. Het leek wel alsof ons niks kon overkomen. Dat kan je je tegen een goed voetballende ploeg met veel drive als de Ratjes niet permitteren en we kwamen dan ook verdiend op achterstand”, blikt coach Fanno Nijst terug. “Tegelijk was dat tegendoelpunt wel een wake-upcall voor mijn ploeg en namen we nadien toch iets meer het heft in handen.”

Niet alleen ging Olsa beter voetballen, ook de individuele klasse kwam weer bovendrijven en net dat gegeven zorgde voor het verschil. “We maakten dit seizoen al heel veel knappe doelpunten, maar onze drie goals op Gent waren echt van schitterende makelij. Nelis zit intussen aan 20 doelpunten. De kloof met Romero en Braem is nog groot in de topschuttersstand, maar vergeet niet dat Nelis geen strafschoppen neemt bij ons en zijn twee ‘concurrenten’ dat wel doen. Maar bon, het was voor ons belangrijk om te winnen op Gent om zo met een goed gevoel naar de topper van volgende week te kunnen toeleven”, vertelt Nijst, die tot een mondeling akkoord kwam met Olsa om ook volgend seizoen als T1 aan te blijven.

Naar tweede plaats

Afgaande op de resultaten van beide ploegen wordt het duel tussen Olsa Brakel en Sparta Petegem er eentje om duimen en vingers van af te likken. “Wie had dat voor dit seizoen durven voorspellen?”, vraag Nijst zich af. “Het zijn twee teams die al lang in deze reeks meedraaien en het dit seizoen schitterend doen. We zullen er alles aan doen om het de leider moeilijk te maken en ons vel duur te verkopen. We staan nu derde, maar blijven druk zetten om nog die tweede plaats te pakken. De kloof met Lokeren-Temse is tenslotte maar één punt.”

