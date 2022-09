Fanno Nijst pakt met Olsa Brakel stuntzege tegen Eendracht Aalst (2-1): “Voetballend stonden we verder dan zij”

Volwassen

“En zo pakken we hier toch een kleine bekroning voor tien weken hard werken in de voorbereiding”, opende thuiscoach Fanno Nijst zijn relaas. “Ik moet mijn team loven voor de volwassen wedstrijd die we gespeeld hebben. En dat toch met heel wat jonkies tussen de lijnen. We zijn geen minuut weggespeeld geweest. Akkoord, Aalst had meer balbezit, maar wij hielden de boel goed gesloten. Het plan dat we in gedachten hadden, hebben mijn jongens perfect uitgevoerd. Dan kan ik daar als coach alleen maar fier op zijn. Wat me vooral opviel was het feit dat we voetballend verder stonden dan Aalst.”