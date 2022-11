Fanno Nijst pakt met Olsa Brakel deugddoende zege op Gullegem: “Om de rust te bewaren was deze driepunter nodig”

Volleybal eerste nationale Niels Notelaers (T1 Datovoc) ziet zijn team mooie reeks neerzetten: “Niet verwacht al zover te staan”

Datovoc Tongeren is aan een mooie reeks bezig in eerste nationale. De nieuwkomer prijkt na tien wedstrijden op een gedeelde vierde plaats. Trainer Niels Notelaers is verrast want hij had niet verwacht dat zijn jonge ploeg al zover zou staan. “Ik rekende op een zware heenronde waarin we veel leergeld zouden moeten betalen, maar mijn team bewijst dat het anders kan. Hopelijk houden we dit vol tot kerstmis”, vertelt Niels Notelaers.

27 november