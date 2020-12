Fanno Nijst (Olsa Brakel): “Trainingen hervat in groepjes van vier op twee terreinen”

Trainen bij amateurclubs in coronatijden, het blijft een speciaal gegeven. Telkens rond 19.45 uur komen de spelers in trainingstenue toe en ter plaatste hoeven ze enkel hun voetbalschoenen aan te trekken. Kletsnat of niet, anderhalf uur later trekken ze die schoenen weer uit en stappen ze hun wagen in huiswaarts. “Ideaal is het niet, maar het is beter dan niks in deze tijden. We doen het omdat iedereen zo van het spelletje houdt. Voorlopig hebben we er een vijftal trainingen opzitten. Hopelijk kunnen we dit zo voortzetten, want zodra er iemand positief test hebben we een probleem”, gaat Nijst verder.