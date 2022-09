Fanno Nijst niet helemaal tevreden met gelijkspel van Olsa op Zelzate: “Hier zat gewoon veel meer in”

Na de winst in de beker tegen Zelzate en dankzij de zege van vorige week tegen Eendracht Aalst zakte Olsa met vertrouwen naar het Meetjesland af. Geel-zwart trok de lijn van de vorige speeldag gewoon door en was de betere ploeg. “Onze voorsprong was dan ook verdiend, maar ik vond ons veel te arrogant voetballen. Dat zorgde ervoor dat we niet productief genoeg waren en we verzuimden de 0-2 te maken. Bij de eerste tegenprik vlak voor de rust kregen we dan het deksel op de neus. Dan heeft het stevige geraasd in onze kleedkamer tijdens de pauze”, vertelt Nijst.

De thuisploeg slikte al vroeg in de tweede helft een rode kaart en moest met tien man verder. Zelzate ging daardoor nog meer in blok spelen en daar had Olsa het best moeilijk mee. “Op een al te makkelijke counter slikken we dan zelfs de 2-1 en bij een gelijkaardige fase even later had het 3-1 kunnen staan. En dat terwijl we in alle opzichten de betere ploeg waren. Gelukkig prikte Van Eerstvelde een kwartier voor tijd de gelijkmaker tegen de netten, maar dit is geen punt waar ik nu echt heel blij van word. Hier zat gewoon veel meer in en dat hebben we toch wel aan onszelf te danken”, aldus de Brakelse coach die Thissen en Bogaert als absolute uitblinkers benoemde.