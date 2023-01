Fanno Nijst moet na nul op negen met Olsa Brakel dringend punten sprokkelen: “Minstens één keer winnen in komende twee uitmatchen”

Caoch Fanno Nijst blikte in zijn voorbeschouwend praatje nog even terug op de povere nul op negen die zijn ploeg liet optekenen. “Waarbij ik vind dat de nederaag tegen Jong Essevee terecht was en onze prestatie daar echt een fiasco was. Nadien was tegen zowel Jong Cercle als tegen Sparta Petegem ons spelniveau zeker niet verkeerd. Tegen Cercle speelden we heel defensief en konden we tot de 89ste minuut de nul houden. Tegen leider Petegem werkten we een goede eerste helft af, kwamen we op voorsprong, maar maakten we vermijdelijke fouten die een ervaren team als Petegem afstrafte”, aldus Nijst.