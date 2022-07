Fanno Nijst krijgt Wouter De Groote en Serge Beerens als nieuwe assistenten bij Olsa: “Leuke uitdaging”

Olsa Brakel haalde in het tussenseizoen oude bekende Makonga terug van Zwevezele. De club koos voor gerichte transfers met onder meer Barrezeele (Dender), Habbas (Francs Borains), Oulad (Londerzeel) en Gabriël (Deinze). Nieuw is ook dat geel-zwart dankzij de overname van het stamnummer van Burst met een ploeg in tweede provinciale zal uitkomen. Zo krijgen jonge talenten nog meer de kans om zich te tonen op niveau.

Dat T3 Loick Fogel richting de jeugdwerking van Anderlecht zou trekken, was al vroeg bekend, maar door het plotse vertrek van Dimitri De Vlaminck, die hoofdcoach wordt bij Denderhoutem, moest de club zowaar op zoek naar twee nieuwe assistenten voor Fanno Nijst. Na intensieve gesprekken koos het clubbestuur uiteindelijk voor Wouter De Groote en Serge Beerens. “Ik wou meer verantwoordelijkheden dan die die ik bij Oudenaarde had”, geeft Einenaar Wouter De Groote toe. “Ik was in de running als T1 bij Anzegem, maar toen ook Brakel op de proppen kwam, heb ik die kans gegrepen. Fanno en ik kennen elkaar niet, maar daar zal snel verandering in komen. Er staan ons mooie uitdagingen te wachten.”

Wouter De Groote heeft er een rijke spelerscarrière opzitten. Hij slaagde erin om met Zultse VV, Zulte Waregem en daarna twee keer met Dender, vier maal op rij kampioen te spelen. Met Dender speelde hij in de hoogste voetbalklasse. Als trainer deed hij nadien ervaring op bij Kwik Eine en Nokere-Kruishoutem.

Oude bekende

Serge Beerens is dan weer geen onbekend gezicht aan de Parkweg. Hij was van 2005 tot 2008 al actief als speler bij geel-zwart. Halfweg vorig seizoen stapte hij als coach op bij tweedeprovincialer Osta Meerbeke. “Serge kent Olsa van binnen en van buiten. Het voelt goed dat een familieman als Serge opnieuw de geel-zwarte kleuren zal dragen. Met deze staf willen we slagen in onze doelstelling om het beste in iedereen, incluis onze jongeren, naar boven te halen”, vertelt Olsa-CEO Bart Vermeulen.

