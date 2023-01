Fanno Nijst hoopt met Olsa Brakel opmars verder te zetten: “Met deze jonge kern zou dat een succes zijn”

voetbal eerste nationale Jonas Bogaerts en KVK Tienen willen goede reeks verder zetten tegen het Dessel Sport van coach Stijn Vreven: “Ook zonder schoon­heids­prijs kan je punten pakken”

Het nieuwe kalenderjaar is nauwelijks afgetrapt of het vervolg van de competitie staat al op het menu in eerste nationale. Ook nu is een goede start aan te raden voor KVK Tienen. De Suikerjongens voetbalden zich in december wel richting veilige middenmoot, maar na Dessel volgt een pittig drieluik.

