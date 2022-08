Fanno Nijst begint met Olsa Brakel aan bekeravontuur: “Croky Cup is voor ons geen bijzaak”

Voetbal Tweede nationale AOlsa Brakel en de bekercampagne. Het is in het verleden al meermaals een geslaagde combinatie geweest. Bij iedereen die geel-zwart nauw aan het hart ligt, zit de bekermatch tegen Club Brugge van vorig jaar nog vers in het geheugen. Om nog maar te zwijgen over het mirakel van Brakel tegen Westerlo in 2014 en de thriller nadien tegen KV Mechelen. Die topmatchen zijn evenwel nog ver weg. Zondag staat de bescheiden Waalse tweedeprovincialer Jemappes op het Brakelse bekermenu. Nadien wacht wellicht reeksgenoot Zelzate.

Met jongens als Haezebroeck, Buysens en Shala verloor Olsa in het tussenseizoen drie belangrijke pionnen. Namen als Barrezeele (Dender), Habbas (Francs Borains), Oulad (Londerzeel) en Gabriël (Deinze) kwamen in de plaats en die nieuwe pionnen inpassen vraagt tijd. Zo verloor geel-zwart in deze voorbereiding met 4-2 tegen eersteprovincialer Borsbeke en woensdag ging de ploeg met 0-2 onderuit tegen de sterke eerstenationaler La Louvière. “Organisatorisch was het in die match al stukken beter en ook fysiek konden we mee, maar je zag wel duidelijk het verschil in snelheid van uitvoering. La Louvière staat logischerwijze verder dan ons. Zij beginnen binnen twee weken aan de competitie. We hebben nog een maand de tijd om te proefdraaien”, vertelt coach Fanno Nijst.

Collectief

Eén conclusie is na de eerste oefenwedstrijden al wel te trekken. Olsa Brakel zal het volgend seizoen vooral van het collectieve moeten hebben. Een speler die met een flits de match in vuur kan zetten zoals Shala zit er niet in de kern. “We zijn nog zoekende welke speler het best in welk syteem past, maar dat is niet onlogisch in deze fase van de voorbereiding. De manier waarop zal anders zijn dan vorig seizoen, maar we hebben voldoende kwaliteit aan boord”, weet Nijst.

Tegen tweedeprovincialer Jemappes volgt zondag een eerste test, al zal nog moeten blijken of de tweedeprovincialer Brakel echt het vuur aan de schenen kan leggen. “Ik ken de ploeg niet, maar enkel winnen is zondag de boodschap. We hebben als Olsa een bepaalde bekerreputatie hoog te houden. Voor ons is de beker geen bijzaak. Matchen met inzet zijn ook voor de groep interessanter dan louter vriendschappelijke duels.”

