Familie Limbombe heeft er nog een profvoetballer bij: Maxime (17) tekent voor anderhalf jaar bij Lierse K.

De Mechelse familie Limbombe is bekend in de Belgische voetbalwereld. Vooral Anthony Limbombe (26) maakte al naam bij Racing Genk, Lierse, het Nederlandse NEC, Club Brugge, Standard en het Franse Nantes. Verder speelde hij één keer voor de Rode Duivels. Stallone Limbombe (29) kent u dan weer van Antwerp, AA Gent en OH Leuven. En in het begin van zijn carrière was Stallone ook nog even aan de slag bij Oosterzonen, waaruit Lierse Kempenzonen is ontstaan. Bryan Limbombe (19) timmert op zijn beurt aan de weg bij Racing Genk. Met Maxime Limbombe komt er nu dus een vierde profvoetballer bij in het gezin.