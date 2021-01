Familie Imschoot blijft opklimmen in de Dakar

AutosportDe Dakar is over halfweg en de deelnemers hebben stilaan uitzicht op de finish aan de oevers van de Rode Zee komende vrijdag. Er rest hen nog goed 1500 kilometer tegen de chrono, met nog één loodzware rit, de voorlaatste. Vader en zoon Imschoot hebben intussen een mooi parkoers achter de rug en zijn in hun buggy opgeklommen naar de 36ste plaats, onder meer voor Sébastien Loeb en ex-Le Mans-winnaar Romain Dumas. Toch wel knap voor twee liefhebbers die voor het eerst van het Dakar-avontuur proeven.

Erwin en Olivier Imschoot (Optimus) zijn beide delen van de marathonetappe op zondag en maandag goed doorgekomen. Het duo koos voor een behouden aanpak en eindigde als 34ste op zondag en 31ste op maandag. In de stand schuiven ze op naar de 36ste plaats en stiekem mogen ze zelfs dromen van een plaats in de top dertig van wat hun eerste Dakar is.

Meer dan achthonderd kilometer zonder assistentie

Een marathonetappe waarbij er ’s avonds geen externe hulp is om aan de wagen te werken zorgt vaak voor een andere aanpak. Zo ook bij vader en zoon Imschoot, die dus bezig zijn aan hun eerste Dakar. “Het waren twee gevarieerde etappes met afwisselend zandpartijen en wegen bezaaid met keien. Met een buggy kan je natuurlijk spelen met de bandendruk en dat is wat we eigenlijk de hele tijd deden. Banden bijpompen voor de keien, banden aflaten om vlot door de duinen te raken”, zegt Olivier Imschoot.

“Omdat er gisterenavond geen assistentie toegelaten was kozen we voor een behouden aanpak. We gaven de wagen een klein onderhoud, checkten de bouten van de ophanging en de aandrijfassen”, gaat Imschoot voort. “De basisregels eigenlijk. Het tweede deel beloofde immers pittig te worden, maar dat is normaal in een marathonetappe. Het enige doel was om zonder kleerscheuren het bivak te bereiken om vanaf dinsdag de gewone draad opnieuw op te pikken.”

Wat rest zijn twee overgangsetappes en dan een loodzware kers op de taart donderdag met meer dan vijfhonderd kilometer tegen de chrono. Vrijdag eindigt de Dakar voor de mannen uit Lochristi met een korte etappe naar het strand van de Rode Zee.

Lees ook: meer autosport