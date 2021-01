Familie Imschoot blijft op koers in zware Dakar

Een geweldige rit rijden en nadien toch ontgoocheld zijn: het overkwam dinsdag vader en zoon Imschoot. “Tja, mijn vader reed echt geweldig en qua navigeren ging het bij mij ook goed, tot ik me op een bepaald moment liet afleiden door een groep andere deelnemers”, vertelt Oost-Vlaming Olivier Imschoot. “We hadden er zo’n twaalf à vijftien ingehaald en in het heetst van de strijd miste ik een waypoint of controlepunt. We besloten om niet rechtsomkeer te maken, omdat we dan in tegengestelde richting naast de piste zouden moeten rijden en dat risico wilden we niet nemen. Bovendien zouden we nadien opnieuw in het stof van de andere deelnemers zitten, dan leek die straftijd van twintig minuten ons nog niet zo slecht. In het bivak bleek echter dat er, heel uitzonderlijk, twee waypoints kort bij elkaar lagen en we dus veertig minuten straf kregen. Toen heb ik toch even gevloekt, moet ik zeggen.”