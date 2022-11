Familie Coppens-Vermincksel volgend jaar in nieuwe wielertrui: “Carmen kiest voor semi-Rwandese ploeg, ik voor Dirk Verstruyft CT”

WielrennenTen huize Coppens-Vermincksel neemt de fiets een prominente plaats in. Illiano en Kamiel zijn nog te jong om veel in competitie te koersen, maar mama Carmen heeft de smaakt van de koers opnieuw te pakken. Papa Carrera is een gevestigde naam in het peloton. Beide ouders kiezen volgend jaar voor een nieuw team.

Even voorstellen. Kamiel is twee jaar en gaat na Nieuwjaar naar school. Drukste bezigheid: naar fietsen kijken. Illiano is er acht en wil stervoetballer worden bij KOFC Rupelmonde. Deze zomer nam hij al deel aan drie wegwedstrijden bij de U9. Mama Carmen is ex-wielrenster die bevestigt dat het verstand met de jaren komt. Zij heeft de fiets en het bijhorende fietsplezier teruggevonden. Zoals elke mama kiest ze voor een semi-Rwandese ploeg. Papa Carrera vindt dan weer van zichzelf dat hij wat ouder wordt – wat enkel biologisch klopt – en het wat rustiger moet aandoen. Ziehier een doorsnee Vlaams (wieler)gezin.

Dirk Verstuyft CT

Papa Carrera Coppens beseft dat een en ander in het gezin rond de fiets draait. “De liefde voor de fiets is inderdaad groot. We hebben beiden onze uitdagingen. Carmen kiest volgend jaar voor een semi-Rwandese ploeg, ik voor Dirk Vertuyft CT. Bij mijn nieuwe ploeg volgden ze me al enkele jaren. Op mijn drieëndertigste wil ik volgend seizoen het koersen bij de elites zonder contract wat meer combineren met koersen bij nevenbonden. De combinatie met mijn job is niet altijd evident. Bij mijn huidig team Vetrapo zien ze dat niet zo graag. Bij Dirk Verstuyft CT zien ze daar geen probleem in.”

Volledig scherm Carrera Coppens behaalde dit jaar zeven overwinningen in de nevenbonden en stond drie keer op het podium bij de elites zonder contract. © RV

Naar Rwanda?

Carmen Vermincksel kiest volgend jaar voor Kitei Pro 2020 CT, een ploeg met een Rwandese link. Moest zij volgend jaar steeds pendelen tussen Zaventem en Kigali? “Neen, zo een vaart loopt het niet. (lacht) Aanvankelijk begon alles met Benediction Kitei Pro, een Rwandese ploeg bij de mannen. Zij willen Rwandese jonge renners de kans geven om zich te ontwikkelen in Europa. Vrij laat besliste de ploegleiding om volgend seizoen ook met een damesploeg van start te gaan. Daar gaat het om een gewone ploeg, geen Rwandese opleidingsploeg. De dames koersen zelfs onder een Belgische licentie. Momenteel zijn we met zeven dames. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in het team.”

Comeback

Carmen Vermincksel heeft de fiets enkele jaren opzijgezet, maar waagt zich nu opnieuw aan de competitie. “Bij de jeugd koerste ik op een bescheiden niveau. Nadien kwamen de kindjes. Vorig seizoen begon het opnieuw te kriebelen. De prestaties die mijn man blijft leveren, zijn daar uiteraard niet vreemd aan. Ik heb dit jaar een volle campagne kunnen meemaken bij de nevenbonden. Dat ging vlot. Twee keer reed ik mee in een officiële koers van Cycling Vlaanderen. Ook daarover was ik tevreden. Ik had het gevoel dat het enkel een kwestie van tijd was om gewoon in het peloton weer mee te draaien. Dat wordt de uitdaging voor 2023. Vorige week heb ik echter een ongeval met de wagen gehad. Mijn kinesisten Bert Van Pellicom en Jules Vandekerckhove moeten even weer aan de bak. Ik krijg ook veel steun om te kunnen trainen. Ik denk dan aan mijn eigen mama die met enthousiasme op Kamiel past tot hij naar school gaat.”

Volledig scherm Carmen Vermincksel won dit jaar het WK bij de EDH (nevenbond). © RV

Als de wijn

Hoewel manlief Carrera het wat rustiger wil aanpakken, blijven zijn prestaties prima. “Ik mag inderdaad niet klagen. Vorig jaar stond ik drie keer op het podium bij de elites zonder contract. In de nevenbonden kon ik zeven overwinningen binnenhalen. In het begin was het wat wennen voor mij in die nevenbonden. De afstanden zijn daar natuurlijk korter en er wordt ook anders gekoerst. Na enkele wedstrijden merkte ik dat ik daar evenveel plezier beleefde aan het koersen als in de ‘gewone’ koersen. Ook daarom wil ik volgend seizoen de combinatie blijven maken.”

