Familie Alsteens en Gaban Motorsport vieren titel in C1 Racing Cup na wel erg gewaagde strategie

“De eerste wedstrijd van zes uur op zaterdag verliep voortreffelijk, met mooi weer, naar goede gewoonte een sterke strategie en een zege op het einde van de eerste lange race”, aldus vader Kurt Alsteens. “Hiermee waren we meteen zeker dat het kampioenschap sowieso gewonnen zou worden door een rijder van onze wagen van Gaban Motorsport. Echter, ons opzet was om alle rijders samen kampioen te laten worden. Lancelot en Maxime Alsteens konden dus samen kampioen worden, maar Andy miste eerder een wedstrijd wegens de geboorte van zijn zoontje. Daarvoor dienden we Lancelot en Maxime op zondag geen punten te laten scoren, omwille van een te korte rijtijd. Bovendien dienden we dan vierde algemeen te worden, want dat was onze positie tijdens de race waar Andy niet reed. Indien we lager eindigden, was Andy geen kampioen. Finishten we hoger, dan werd Andy alleen kampioen.”

Moeilijke opdracht

De regen viel op zondag echter met bakken uit de lucht en dus werd de taak voor het team nog moeilijker. “We reden een moeilijke race, met enkele incidenten. Bovendien zaten we tot op de meet in een peloton waar voor de plaatsen twee tot en met vijf werd gevochten. Het was dus echt nagelbijten. Uiteindelijk lukte ons opzet en werden we vierde. Na een zinderende tweede wedstrijd in Croix-en Ternois kunnen we het jaar afsluiten met de Belgische titel C1 Racing Cup voor Maxime en Lancelot Alsteens en Andy Gaban.”

Extra dimensie

“Door de C1 Racing Cup hebben we de voorbije seizoenen de kans gehad om veel te leren en ervaring op te doen. Rijden in uithoudingsraces en in teamverband, geeft een extra dimensie die niet bestaat in sprintraces waar je alleen rijdt. Automobielsport is meer dan enkel de snelste zijn, in deze discipline dienen alle aspecten goed te zitten”, vertelde een opgetogen Maxime Alsteens na de finish.

