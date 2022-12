Fallou Fall zet hekkensluiter Hoogstraten op weg naar eerste uitzege van het seizoen: “We konden deze opsteker heel goed gebruiken”

Fall was niet bepaald onder de indruk van de West-Vlamingen. “Met alle respect voor Mandel, maar als je tegen zo’n ploeg niet kan winnen, verdien je het gewoon niet om erin te blijven”, aldus de Hoogstraatse aanvaller. “We waren duidelijk veel te sterk, waardoor de score zelfs nog hoger had en eigenlijk ook moeten oplopen. Al hoor je mij zeker niet klagen.”

Terug onder de mensen

Fall zette de Rooikens zaterdagavond al vroeg in een zetel. “Het deed ontzettend veel deugd om nog eens te kunnen scoren, want dat was toch alweer een tijdje geleden. Bovendien was het ook broodnodig. Als we dit weekend niet gewonnen hadden, mochten we een kruis maken over het behoud, terwijl we nu toch terug enigszins onder de mensen staan. Al blijft tien punten in achttien matchen natuurlijk wel bijzonder weinig. Anderzijds zitten we nog niets eens in de helft van de competitie, waardoor er na Nieuwjaar nog tijd genoeg is om één en ander recht te zetten.”

Hoogstraten vertoeft ondertussen wel nog altijd op de laatste plaats in het klassement. “Maar niet langer alleen. Daarnaast is de kloof met de ploegen boven ons niet eens zo groot. Daarom geven we de moed absoluut nog niet op. En zeker na dit weekend niet. Ondanks de tegenvallende resultaten tot nu toe kunnen we nu bijvoorbeeld toch met een goed gevoel de winterstop en dat is niet onbelangrijk na alle pech die we al gekend hebben.”

Eindelijk loon naar werken

Zo was het pas de allereerste uitzege van het seizoen voor de Rooikens. “Ook thuis hadden we voor dit weekend nog maar één keer gewonnen en dat was ook alweer meer dan drie maanden geleden. Daarom konden we deze opsteker heel goed gebruiken. Anderzijds siert het onze groep wel dat we nog op geen enkel moment de kopjes hebben laten hangen. We kunnen onszelf bijvoorbeeld absoluut niks verwijten, want iedereen blijft er week na week vol voor gaan. Het is alleen leuk dat we nu eindelijk ook eens loon naar werken hebben gekregen.”

