Fallou Fall staat voor weken van de waarheid met Hoogstraten: “Maart wordt bepalend of we er al dan niet in blijven”

De Hoogstraatse aanvaller weet duidelijk wat er op het spel staat zaterdag. “Niet alleen dit weekend”, aldus Fall. “Met Mandel, de beloften van Charleroi, Antwerp en nadien OH Leuven staan we voor een heel belangrijke maand. Maart zou bijvoorbeeld wel eens bepalend kunnen zijn of we er al dan niet in blijven. Daarom wordt het zaak om al het goede van de afgelopen weken nu te bevestigen en dan ben ik ervan overtuigd dat we ons redden.”

Niet onderschatten

Fall houdt alvast goede herinneringen over Mandel. “We zijn ginder 0-3 gaan winnen. Al zullen ze daardoor ongetwijfeld iets willen rechtzetten. Het is tenslotte een totaal andere ploeg als toen. Ze hebben zich tijdens de winterstop bijvoorbeeld serieus versterkt. Daarom mogen we ze ook absoluut niet onderschatten, want dan zou het wel eens verkeerd kunnen aflopen.”

De Rooikens hebben de afgelopen weken wel het nodige vertrouwen getankt. “We zitten duidelijk in een betere flow. Zo staat onze organisatie de laatste tijd niet alleen perfect op punt. We hebben ook voorin eindelijk het juiste evenwicht gevonden. Op dat vlak is Livio Milts misschien wel de schakel die we voor Nieuwjaar misten. Een dikke chapeau dus voor het bestuur met die transfer, want hij gaat ons ongetwijfeld nog punten opleveren. Al is Livio niet de enige die het heel goed doet momenteel. Als je bijvoorbeeld ziet wie we afgelopen weekend misten, is het eens zo knap dat we een punt pakken tegen de leider met drie jonge gasten in de ploeg. Dat is iets waar Hoogstraten als club best trots op mag zijn.”

Fall scoorde vorige week tegen Patro zijn vijfde treffer van het seizoen. “Dat zijn nog altijd geen geweldige cijfers, maar ik moet wel zeggen dat ik na Nieuwjaar in bijna elke match goed ben geweest voor ofwel een assist ofwel een goaltje. Over de laatste maanden mag ik dus niet klagen. Anderzijds was het ook niet heel moeilijk om beter te doen dan in de heenronde, want de eerste seizoenshelft was gewoon ondermaats van alle jongens voorin.”

Bevers naar Lille

Fall ziet met Yannick Bevers volgend seizoen één van zijn spitsbroeders vertrekken. De 25-jarige aanvaller leek op weg terug naar Sint-Lenaarts, maar kiest uiteindelijk voor Lille. Diezelfde Bevers ontbrak trouwens de afgelopen twee weken wegens ziekte en ook dit weekend is zijn aantreden twijfelachtig. De geblesseerde Budts en de geschorste Verheyen komen sowieso niet in actie.

