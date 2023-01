Fallou Fall schenkt Hoogstraten pas tweede thuiszege van het seizoen tegen Rupel Boom (1-0): “Als we dit weekend hadden verloren, was het over en uit geweest”

De eerste helft had nochtans bijzonder weinig om het lijf. “Het was langs beide kanten een triestige bedoeling”, vertelt Fall na afloop. “En dat terwijl we voor de pauze meestal onze beste helft spelen, maar dat was vandaag (zaterdag, red.) absoluut niet het geval. Ik kende zelf bijvoorbeeld ook niet mijn beste 45 minuten. Al was ik niet de enige die onder zijn niveau bleef.”

Niet meer het Boom van vroeger

Na de koffie tapten de Rooikens uit een heel ander vaatje. “In de tweede helft hebben we de match resoluut in handen genomen. We hadden trouwens ook geen andere keuze, want we wisten wat er op het spel stond. Als we dit weekend verloren hadden, was het tenslotte over en uit geweest. Bovendien hoor je dan ook gewoon niet thuis in deze reeks, want de bezoekers waren echt wel ontstellend zwak. Dit is duidelijk niet meer het Boom van vroeger.”

Fall scoorde zaterdag pas zijn vierde goal van het seizoen. “Daarom deed het eens zoveel deugd, want mijn statistieken zijn redelijk dramatisch. Anderzijds maken we als ploeg wel duidelijk progressie. Zo hebben we van onze laatste zes matchen er amper eentje verloren, waardoor we in een positieve flow zitten.”

Echte vriendengroep

Fall verlengde onlangs ook zijn contract bij de Rooikens. “Hoewel het toch al mijn vierde seizoen wordt in Hoogstraten, zit ik hier nog altijd heel goed. We zijn bijvoorbeeld een echte vriendengroep. Anders hadden we trouwens ook al lang een vogel voor de kat geweest, want de afgelopen maanden waren mentaal echt wel zwaar. Daarom is deze opsteker ook bijzonder welkom.”

Hoogstraten: Kustermans, Verheyen, Van Dooren, Meeuwis, Vermeeren, Havermans, Tilburgs, Budts, Lauwers (86’ Bastiaensen), Bevers (86’ Odimboleko), Fall.

Rupel Boom: Laverge, Mouton (69’ Mmaee), Vervoort (69’ Medelinkskas), Verkerken, Van Den Broek, Thuys (59’ Neral), De Herdt, Bourdouxhe, Mwenda (89’ Senorans Osorio), Buyl, Sekyere (59’ Traore).

Doelpunt: 52’ Fall (1-0).

Geel: Mwenda.

