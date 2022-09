Fallou Fall mist strafschop voor Hoogstraten, dat achterblijft met drie op achttien: “Ik heb er heel slecht van geslapen”

voetbal derde provinciale B SC Duffel wist 0-3-achter­stand uit in slothalf­uur en pakt eerste zege in spektakel­der­by tegen FC Katelijne (4-3): “Precies wat we nodig hadden”

In een nog niet zo heel ver verleden was de derby tussen Duffel en FC Katelijne er een in de nationale reeksen, maar intussen vinden we beide clubs terug in derde provinciale. Een ander niveau, maar aan animo nog steeds geen gebrek. Katelijne liep zondag tot 0-3 uit, een hattrick van Öztürk, maar een goal van Kerremans bracht opnieuw spanning en de rode kaart voor bezoeker Peeters bleek een kantelpunt. Plots lukte alles voor de Duffelaars die de scheve situatie helemaal ombogen in het laatste half uur, 4-3 was de eindstand.

