Falko Geenens speelt met Eendracht Aalst de derby op RFC Wetteren: “Als leider de winterstop ingaan”

Doelman Swinnen wordt geroemd omwille van zijn voetbalkwaliteiten en goed uit zijn doel spelen, maar de jongste weken ging hij in zijn jeugdig enthousiasme wel een paar keer in de fout.

“Het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Bij de tegengoals maakte de defensie ook fouten. Doordat onze doelman uit zijn doel speelt, kunnen we als defensie hoger spelen en onze wil meer opdringen aan de tegenstander. Als je de balans tot dusver opmaakt, dan is die zeker nog altijd positief, want door zijn gevat anticiperen, voorkwam hij in het verleden een aantal doelpunten.”

Na afloop van de match had de coach een gesprek met jou en Fabris. Dat ging wellicht over de aanpak.

“Jammer dat we die kans onbenut lieten, maar met een zege op Wetteren blijven we leider en daar kan ik me best mee verzoenen. Het wordt wel opletten voor onze ex-Aalstspelers Mitu en Heymans. Vooral de laatste heeft revanchegoevelens en Mitu is een onberekenbare spits, die een defensie in een goeie dag pijn kan doen.”