Falko Geenens na contractverlenging van vijf sterkhouders bij Eendracht Aalst: “Krachtig signaal van het bestuur”

“Deze groep heeft veel kwaliteit en klit enorm aan elkaar”, gaat de routinier verder. “Het is een uitstekende zaak dat de ploeg samen gehouden wordt en dat er naar continuïteit wordt gestreefd. Vergeet ook niet dat er aantal spelers, zoals onder meer Lars Wantens, Arne Van Den Eynde en Jilke De Coninck, nog onder contract liggen. Het is goed dat er snel duidelijkheid is, zodat iedereen zich zorgeloos op het verdere verloop van de competitie kan concentreren. Dat is ooit anders geweest toen veel spelers in het ongewisse verkeerden over hun toekomst.’

Ibrahima Mbaye ontbreekt nog op het lijstje van spelers die hun contract verlengden. De Senegalees is blessuregevoelig, maar betekent momenteel een meerwaarde voor de ploeg.

“Vooral zijn mentaliteit is voorbeeldig. Hij werkt enorm hard en verdedigt goed mee. Dat was in het verleden niet altijd het geval. Mbaye in topvorm is uiteraard een extra troef voor de ploeg, maar ik ben momenteel niet op de hoogte van zijn situatie. Ook over mogelijke versterking weet ik niets, want bij een eventuele promotie is het aangewezen dat er enkele nieuwkomers worden aangetrokken. Ik zal me daar binnenkort eens over informeren bij coach Carl De Geyseleer en voorzitter Patrick Le Juste.”

Geen verklaring

Over naar de orde van de dag. Zondag staat een verplaatsing naar de voorlaatste Wijgmaal op het programma. Jullie mogen niet met minder dan een driepunter tevreden zijn. In de heenwedstrijd bleven jullie nochtans op een scoreloos gelijkspel steken.“We zullen wel veel beter voor de dag moeten komen dan de laatste verplaatsing op Cappellen FC. Ik heb er geen verklaring voor wat daar is misgelopen, maar op de beginfase na waren we nergens. Thuis tegen Hasselt hebben we ons gelukkig herpakt. Nu moeten we op Wijgmaal de positieve lijn doortrekken. Het klopt dat we te veel morsen met de kansen, maar tot zolang we één keer meer scoren dan de tegenstander is er geen vuiltje aan de lucht.”

Eindronde

Met nog vijf wedstrijden voor de boeg mogen jullie deelname aan de eindronde niet meer mislopen.

“Toch zal het een spannende strijd tot op het einde zijn. Alles blijft mogelijk, want Belisia Bilzen en Bocholt laten weinig steken vallen. Lyra-Lierse daarentegen wel, want we staan intussen op twee punten van de nummer twee geklasseerd. We kunnen nog altijd vicekampioen worden.”

