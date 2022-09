Falko Geenens (Eendracht Aalst) voor cupmatch tegen Westerlo: “Het wordt voor de Kemphanen op ons slecht veld een hels karwei”

Voetbal Jupiler Pro League Lukas Willen (Jong Essevee) mocht ook al van A-team proeven: “Twaalf jaar bij Club was hele leuke tijd”

Hoewel het A-elftal van Zulte Waregem in 1A zware maanden tegemoet gaat, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat de toekomst van Essevee weinig rooskleurig oogt. Wie af en toe een wedstrijd van Jong Essevee meepikt, heeft al kunnen merken dat de graanschuur behoorlijk gevuld is. Eén van de meest opvallende talenten is de 18-jarige verdediger Lukas Willen, die tijdens de voorbereiding én de competitie ook al van het eerste elftal mocht proeven. “Jong Essevee in tweede nationale is een fantastische leerschool”, getuigt de jongeman uit Gavere.

11:55