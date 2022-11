Falko Geenens (E. Aalst) na vlotte winst tegen Sparta Petegem: “Eerste hattrick in mijn voetbalcarrière”

Het was voor de routinier genieten zaterdagavond. “Dit is mijn eerste hattrick in mijn voetballoopbaan”, zegt Geenens. “In het verleden maakte ik al enkele malen twee goals, zoals onder meer vorig seizoen op City Pirates, maar dit had ik niet verwacht en overtreft alles. Het is mooi dat er wel iedere week iemand anders matchwinnaar is. Op Harelbeke was dat Kakudji, tegen Merelbeke De Coninck, op Westhoek Dekuyper en nu ikzelf. Hopelijk treedt er volgende week op Zulte Waregem een nieuwe speler op het voorplan. We spelen er op het A-terrein tegen de beloften van de eersteklasser. Aangezien we een slechte herinnering over hielden aan het bezoek aan het Jan Breydelstadion tegen de beloften van Cercle Brugge moeten we deze keer op de afspraak zijn.”

De kapitein had na deze overtuigende zege veel lof voor zijn medespelers.

“Dit is wel de sterkste ploeg waar ik deel van uitmaak sinds ik in het eerste elftal speel. Er is niet alleen veel kwaliteit aanwezig, de mentaliteit is echt top. Iedereen werkt voor iedereen en er wordt zeer scherp verdedigd. Er wordt zeer goed door gedekt, zodat de tegenstander de kans niet krijgt om voor doelgevaar te zorgen. We hielden nu al vier wedstrijden op rij de nul op het scorebord en dat is de basis van het succes. We zitten in de positieve flow en moeten die zo lang mogelijk aanhouden. Er volgen nog drie wedstrijden voor de winterstop en na Nieuwjaar volgt de clash tegen Lokeren-Petegem. De Waaslanders zijn ongetwijfeld de grootste titelconcurrent, maar ook Jong Cercle Brugge, Oostkamp en Petegem zijn nog niet uitgeteld. Of ik al kampioen speelde met Eendracht? Ik promoveerde wel al eens via de eindronde, maar een titelviering maakte ik nog niet mee.”

Coach Carl De Geyseleer was in zijn nopjes. “Met 28 punten op 30 punten zijn we aan een indrukwekkende reeks bezig”, zegt de Aalsterse trainer. “Alleen Racing Genk doet met 30 punten op 30 beter. Vanavond waren de gewonnen duels de sleutel tot ons succes. Petegem is daar zeer sterk in, maar wij lieten ons niet intimideren en toonden ons op fysiek vlak beter. Ik kan op de onterechte gele kaart van Kakudji na geen enkel minpunt over deze wedstrijd aanhalen.”

